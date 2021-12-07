Во Львовской области врачи срочно прооперировали 12-летнего парня, который случайно проглотил распылитель от спрея для горла. Пластиковый распылитель длиной 6 см оказался в двенадцатиперстной кишке.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет. По словам парня, у него болело горло и он лечил его спреем. Во время процедуры распылитель случайно отпал и парень его проглотил. Родители сразу повезли сына в больницу.

Во время эндоскопического обследования врач зафиксировал инородное тело в двенадцатиперстной кишке. Поэтому парня сразу взяли в операционную.

— К счастью, достать посторонний предмет врачу удалось эндоскопически, с помощью специальных устройств, без единого разреза, — отметили в больнице.

Врачи утверждают, что 12-летний парень — не первый ребенок, пострадавший от спрея. С тех пор как погода стала прохладнее, в больнице спасали уже троих детей, проглотивших распылители от спреев. Поэтому врачи просят родителей перед их использованием, проверить, прочно ли закреплены распылители, и во время впрыска придерживать их.

Недавно в Днепре 14-летний ребенок также проглотил кусок от распылителя средства для лечения горла. Врачи извлекли частицу под анестезией из двенадцатиперстной кишки.

В Минздраве рассказали, если ребенок проглотил посторонний предмет, в любом случае нужно проконсультироваться с семейным врачом для определения дальнейшей тактики.

Источник: Львовская областная детская клиническая больница Охматдет