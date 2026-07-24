Чоловік втрачає свідомість від теплового удару на напівпорожній парковці. У цей момент його смартфон лежить у закритій машині на сидінні. Він має буквально кілька хвилин, але покликати на допомогу нікому. Єдиний пристрій, який прямо зараз вимірює його пульс та реагує на повну відсутність рухів, – компактний гаджет на зап’ястя.

Зв’язок з екстреними службами у критичний момент часто упирається під час. Якщо людина травмована, дезорієнтована або заблокована в машині, дістати телефон з кишені буває фізично неможливо. У таких ситуаціях розумний годинник може врятувати життя.

Як смарт-годинник на зап’ясті стає головним інструментом порятунку

В екстрених ситуаціях вирішальними факторами залишаються секунди та доступність зв’язку. Якщо людина знепритомніла після падіння, смартфон може відлетіти убік на кілька метрів. Сучасний смарт-годинник знаходиться в постійному контакті з тілом і оснащений акселерометрами, гіроскопами, оптичними сенсорами та GPS-модулем, що дозволяє їм автоматично визначати критичні події та запускати алгоритми зв’язку зі службами порятунку.

Зараз дивляться

П’ять екстрених сценаріїв та життєві приклади порятунку завдяки Smart Watch

Нижче розібрано ключові ситуації, коли вбудовані датчики та алгоритми автоматичного виклику допомоги відіграли вирішальну роль.

1. Сильне падіння та втрата свідомості

Функція Fall Detection використовує дані гіроскопа та акселерометра для фіксації різкого прискорення з наступним ударом. Якщо після цього прилад не фіксує рухів протягом хвилини, він подає звуковий сигнал, а потім самостійно викликає службу порятунку та надсилає повідомлення екстреним контактам із точними координатами.

Так сталося з туристом Джеймсом Пруденчіано, який разом із подругою заблукав у парку та зірвався зі скелі у темний час доби. Впавши на каміння, чоловік отримав тяжкі травми хребта і не міг поворухнутися. Його смарт-годинник зафіксував падіння, не отримав відгуку від власника і самостійно відправив SOS-сигнал на номер 911 з геопозицією, завдяки чому рятувальники вчасно настигли на допомогу.

2. Тяжка автомобільна аварія

Технологія Crash Detection спирається на комплекс сенсорів: акселерометри високого навантаження (до 256 g), барометри та мікрофони. Функція реалізована у флагманських пристроях – наприклад, у топових моделях Google Pixel Watch та Samsung Galaxy Watch, а також очікується у Apple Watch Series 12, вихід яких заплановано на вересень 2026 року.

Датчики реагують на бічний удар, переворот кузова чи різке гальмування. Якщо водій чи пасажири перебувають у стані шоку або непритомні, прилад автоматично передає координати ДТП екстреним службам та транслює повідомлення для медиків, що прибули.

3. Небезпечне порушення серцевого ритму

Для контролю роботи серцево-судинної системи використовуються оптичні датчики пульсу та ЕКГ. Функції сповіщення про занадто низький або високий пульс дозволяють вчасно помітити небезпечні аномалії.

Студент Закарі Зіс звернувся до лікаря після того, як смарт-годинник з ЕКГ зафіксував пульс 210 уд/хв у стані спокою, що дозволило вчасно провести операцію на артерії. Британцю Полу Хаттону повідомлення про критично низький пульс допомогли діагностувати шлуночкову бігемінію, а 24-річного Майка Лава годинник розбудив вібрацією при пульсі 135 уд/хв уві сні, завдяки чому лікарі встигли усунути рідкісну патологію судин серця.

4. Викрадення, падіння у воду та Emergency SOS

Коли людина фізично заблокована або не може дістати смартфон, на допомогу приходить ручний виклик Emergency SOS. Достатньо утримати бічну кнопку, щоб гаджет почав дзвінок у службу порятунку або вибраним контактам, транслюючи координати в реальному часі.

Саме це врятувало досвідченого ковзаняра Вільяма Роджерса, коли під ним тріснула крига на річці Салмон-Фолс. Не маючи можливості вибратися на слизький край із крижаної води, він дивом активував виклик на годиннику прямо із зап’ястя, і рятувальники встигли витягнути його з річки.

У Техасі аналогічна функція врятувала викрадену жінку: перебуваючи у машині зловмисника, вона встигла здійснити дзвінок та передати координати геолокації поліції через інтерфейс годинника.

5. Травма чи втрата маршруту далеко від міста

В умовах дикої природи спеціалізований годинник для здоров’я та екстриму (наприклад, Apple Watch Ultra 4, який має вийти восени 2026 року, Garmin Fenix ​​або Suunto Vertical) використовують двочастотний GPS, вбудовану сирену гучністю до 86 дБ і функцію Backtrack, яка прокладається зворотний маршрут.

Що потрібно налаштувати заздалегідь

Щоб Епл Вотч або інший смарт-гаджет зміг спрацювати в критичний момент, важливо заздалегідь виконати базове налаштування:

Медична картка (Medical ID). Заповніть дані про алергії, групу крові та препарати, що приймаються. Лікарі зможуть переглянути їх прямо із екрана заблокованого пристрою.

Контакти на випадок НП. Додайте близьких людей до списку екстрених контактів у програмі здоров’я.

Активація датчиків. Перевірте в установках, чи включені функції Fall Detection і Crash Detection (для користувачів віком до 55 років вони можуть бути вимкнені за замовчуванням).

Стільниковий зв’язок. Для виклику без смартфона неподалік модель повинна підтримувати eSIM або бути підключеною до мережі Wi-Fi.

Важливі технічні та медичні обмеження

Незважаючи на технологічність, будь-які гаджети, що носяться, мають чіткі межі застосування:

Функція/ Сенсор Що робить Важливе обмеження Розпізнавання падінь / ДТП Фіксує перевантаження та удар Не гарантує виявлення 100% аварій Сенсор ЕКГ та пульсометр Попереджає про аномалії ритму Не здатні розпізнати інфаркт міокарда чи інсульт Emergency SOS Викликає допомогу та надсилає геопозицію Залежить від покриття мережі або Wi-Fi

Пам’ятайте: будь-які розумні пристрої не є медичним обладнанням та не ставлять діагнози. Вони є лише допоміжним інструментом первинного моніторингу та екстреного зв’язку.

Фото: Pixabay