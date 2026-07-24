Мужчина теряет сознание от теплового удара на полупустой парковке. В этот момент его смартфон лежит в закрытой машине на сиденье. У него есть буквально несколько минут, но позвать на помощь некому. Единственное устройство, которое прямо сейчас измеряет его пульс и реагирует на полное отсутствие движений, — компактный гаджет на запястье.

Связь с экстренными службами в критический момент часто упирается во время. Если человек травмирован, дезориентирован или заблокирован в машине, достать телефон из кармана бывает физически невозможно. В таких ситуациях умные часы могут спасти жизнь.

Как смарт-часы на запястье становятся главным инструментом спасения

В экстренных ситуациях решающими факторами остаются секунды и доступность связи. Если человек потерял сознание после падения, смартфон может отлететь в сторону на несколько метров. Современные смарт-часы находятся в постоянном контакте с телом и оснащены акселерометрами, гироскопами, оптическими сенсорами и GPS-модулем, что позволяет им автоматически определять критические происшествия и запускать алгоритмы связи со службами спасения.

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Ниже разобраны ключевые ситуации, когда встроенные датчики и алгоритмы автоматического вызова помощи сыграли решающую роль.

1. Сильное падение и потеря сознания

Функция Fall Detection использует данные гироскопа и акселерометра для фиксации резкого ускорения с последующим ударом. Если после этого прибор не фиксирует движений в течение минуты, он подает звуковой сигнал, а затем самостоятельно вызывает службу спасения и отправляет сообщения экстренным контактам с точными координатами.

Так произошло с туристом Джеймсом Пруденчиано, который вместе с подругой заблудился в парке и сорвался со скалы в темное время суток. Упав на камни, мужчина получил тяжелейшие травмы позвоночника и не мог пошевелиться. Его смарт-часы зафиксировали падение, не получили отклика от владельца и самостоятельно отправили SOS-сигнал на номер 911 с геопозицией, благодаря чему спасатели вовремя подоспели на помощь.

2. Тяжелая автомобильная авария

Технология Crash Detection опирается на комплекс сенсоров: акселерометры высокого перегруза (до 256 g), барометры и микрофоны. Функция реализована во флагманских устройствах — например, в топовых моделях Google Pixel Watch и Samsung Galaxy Watch, а также ожидается в Apple Watch Series 12, выход которых запланирован на сентябрь 2026 года.

Датчики реагируют на боковой удар, переворот кузова или резкое торможение. Если водитель или пассажиры находятся в состоянии шока или без сознания, прибор автоматически передает координаты ДТП экстренным службам и транслирует сообщение для прибывших медиков.

3. Опасное нарушение сердечного ритма

Для контроля работы сердечно-сосудистой системы используются оптические датчики пульса и ЭКГ. Функции уведомления о слишком низком или высоком пульсе позволяют вовремя заметить опасные аномалии.

Студент Закари Зис обратился к врачу после того, как смарт-часы с ЭКГ зафиксировали пульс 210 уд/мин в состоянии покоя, что позволило вовремя провести операцию на артерии. Британцу Полу Хаттону уведомления о критически низком пульсе помогли диагностировать желудочковую бигеминию, а 24-летнего Майка Лава часы разбудили вибрацией при пульсе 135 уд/мин во сне, благодаря чему врачи успели устранить редкую патологию сосудов сердца.

4. Похищение, падение в воду и Emergency SOS

Когда человек физически заблокирован или не может достать смартфон, на помощь приходит ручной вызов Emergency SOS. Достаточно удержать боковую кнопку, чтобы гаджет начал звонок в службу спасения или выбранным контактам, транслируя координаты в реальном времени.

Именно это спасло опытного конькобежца Уильяма Роджерса, когда под ним треснул лед на реке Салмон-Фолс. Не имея возможности выбраться на скользкий край из ледяной воды, он чудом активировал вызов на часах прямо с запястья, и спасатели успели вытащить его из реки.

В Техасе аналогичная функция спасла похищенную женщину: находясь в машине злоумышленника, она успела совершить звонок и передать координаты геолокации полиции через интерфейс часов.

5. Травма или потеря маршрута вдали от города

В условиях дикой природы специализированные часы для здоровья и экстрима (например, Apple Watch Ultra 4, которые должны выйти осенью 2026 года, Garmin Fenix или Suunto Vertical) используют двухчастотный GPS, встроенную сирену громкостью до 86 дБ и функцию Backtrack, которая прокладывает обратный маршрут по точкам, если человек сбился с пути.

Что необходимо настроить заранее

Чтобы Эпл Вотч или другой смарт-гаджет смог сработать в критический момент, важно заранее выполнить базовую настройку:

Медицинская карта (Medical ID). Заполните данные об аллергиях, группе крови и принимаемых препаратах. Врачи смогут просмотреть их прямо с экрана заблокированного устройства.

Контакты на случай ЧП. Добавьте близких людей в список экстренных контактов в приложении здоровья.

Активация датчиков. Проверьте в настройках, включены ли функции Fall Detection и Crash Detection (для пользователей моложе 55 лет они могут быть выключены по умолчанию).

Сотовая связь. Для вызова помощи без смартфона неподалеку модель должна поддерживать eSIM или быть подключенной к сети Wi-Fi.

Важные технические и медицинские ограничения

Несмотря на технологичность, любые носимые гаджеты имеют четкие границы применения:

Функция / Сенсор Что делает Важное ограничение Распознавание падений / ДТП Фиксирует перегрузку и удар Не гарантирует обнаружение 100% аварий Сенсор ЭКГ и пульсометр Предупреждает об аномалиях ритма Не способны распознать инфаркт миокарда или инсульт Emergency SOS Вызывает помощь и отправляет геопозицию Зависит от наличия покрытия сети или Wi-Fi

Помните: любые умные устройства не являются медицинским оборудованием и не ставят диагнозы. Они служат лишь вспомогательным инструментом первичного мониторинга и экстренной связи.

Фото: Pixabay