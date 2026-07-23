Как выбрать курсы психолога: на что смотреть перед оплатой

Рынок курсов психологии выглядит одинаково со стороны: трехнедельный интенсив и двухлетняя программа с супервидением продаются из тех же лендингов, теми же словами о “практике” и “сертификате”. Разница проявляется уже внутри – когда вы заплатили.

Поэтому вопрос не в том, какие курсы психолога рекламируются лучше, а в том, какие пять-шесть вещей вы проверили до оплаты.

Сначала – зачем вам это

Ответ определяет бюджет и срок.

Сейчас смотрят

Хотите разобраться с собой, лучше понимать дочь-подростка или коллег – вам хватит базовых курсов психологии на два-три месяца. Диплом там ничего не решает, потому что вы никому его не будет показывать.

Планируете консультировать за деньги – счет идет на годы, а не на месяцы. Вам нужна программа с конкретным методом (КПТ, гештальт, схема-терапия), личной терапией, супервидением и сотнями часов практики. Трехмесячные курсы психолога с сертификатом такой подготовки не дают, что бы ни обещал менеджер в Telegram.

Кто преподает

Откройте страницу преподавателей и посмотрите на три вещи: базовое образование, метод, в котором они работают, и ведут ли они клиентов сейчас. Психолог, последний раз консультировавший 10 лет назад, будет пересказывать учебник — кейсов у него нет.

Если на сайте сами фото и подписи типа “практикующий психолог” или эксперт”, напишите в поддержку и попросите назвать, где человек учился и сколько часов практики. Нормальная школа ответит за час. Другая начнет продавать вам скидку.

Что внутри программы

Просите полный учебный план, а не список модулей по лендингу. В плане должно быть видно:

сколько часов теории и сколько – отработка в парах/тройках;

есть ли этика и границы (что делать, когда клиент влюбился, когда не платит, когда говорит о суициде);

где кончаются ваши компетенции и начинается психиатрия.

Раздел об этике и диагностике рисков – первое, что возникает из сокращенных программ. Это самый заметный маркер.

Арт-терапия: обучение по другой логике

Отдельно о направлении, которое продают агрессивнее всего. Арт-терапия обучение требует базы: это метод поверх психологического образования, а не замена ему. Школа, которая берет на такую ​​программу человека без базовой подготовки и обещает профессию за три месяца, продает вам рисование, а не терапию.

Что проверять конкретно:

есть ли требование к входному образованию – его отсутствие говорит все;

сколько часов вы сами рисуете, лепите и разбираете свои работы (без этого вы не поймете, что переживает клиент перед листом);

имеет ли супервизор сертификацию именно в арт-терапии, а не опыт использования элементов.

Формат здесь весит больше, чем где-либо: глина, краски и работа с телом в группе через экран передаются плохо. Онлайн-модули берите на теорию, отработку ищите очно.

Онлайн или оффлайн

Онлайн курсы психологии дают гибкий график и преподавателя из Киева, когда вы живете в Ковеле. Zoom-группы по 10–12 человек работают нормально: отработка в парах в сессионных комнатах ничем не хуже оффлайна.

Риск в другом – в потоках на 200 человек с записями лекций вместо занятий. Спрашивайте размер группы. Если ответ “до 15” – это обучение. Если “не ограничено, доступ навсегда” – это видеокурс, и цена должна быть соответствующая.

Оффлайн выигрывает в одном: телесные практики, работа с группой и то, что вас сложнее “слить” на третьей неделе.

Практика и супервидение

Здесь школы врут чаще всего. “Практическая подготовка” в описании часто означает разбор кейса преподавателем на экране, пока вы смотрите.

Реальная практика выглядит так: вы садитесь в кресло консультанта, ведете сессию с сокурсником, затем вашу работу разбирает супервизор. Задавайте прямые вопросы: сколько таких сессий будет лично у вас? Сколько часов супервизии входит в цену, а сколько придется доплатить отдельно? Кто супервизор и в каком подходе?

Курсы практической психологии без супервидения – это лекции с другим названием.

Какой документ вы получите

Уточните формулировку еще до оплаты. Сертификат школы, свидетельство о повышении квалификации и диплом о переподготовке — три разных вещи, и трудоустройство дает только третья (да и то не всегда).

Сертификат частной школы не делает вас юридически психологом. Он показывает работодателю или клиенту, что вы прошли конкретную программу не более. Ценность ему придает имя школы и метод, а не гербовая печать.

Репутация школы

Отзывы на сайте школы не читайте – там никогда не будет плохих. Ищите выпускников в Facebook и Instagram, пишите двум-трем лично. Вопрос, который дает больше информации: Вы взяли бы эту программу еще раз за те же деньги?

Еще один тест: посмотрите, где выпускники этой школы работают год спустя после выпуска. Если у школы есть что показать, она показывает это сама.

Цена

Дешевая программа обычно дешевая за счет практики и супервидения – именно того, за чем вы шли. Дорогая не гарантирует обратного.

Считайте не сумму, а стоимость часа живой работы с преподавателем. Курс за 30 тыс. грн со 120 часами практики выходит дешевле курса за 12 тыс. грн, где практики нет вообще. И отдельно сосчитайте то, что придется докупить: личную терапию, супервидение, интенсивы.

Что будет после выпуска

Спросите, что школа делает с выпускниками дальше. Одни оставляют вас с сертификатом и прощаются. Остальные пускают в закрытое сообщество, держат группы супервизии за умеренные деньги, дают первых клиентов через свой центр.

Первые месяцы частной практики – самые трудные: вы умеете консультировать, но не умеете себя продавать. Школа, у которой есть сообщество, сокращает этот этап.

Три ошибки, которые повторяют все

Покупают по рекламе. Хороший лендинг, история “я сменила профессию в 40” и таймер со скидкой ничего не говорят о программе.

Смотрят на цену первой. Выбирают самое дешевое, доучиваются где-нибудь, платят дважды.

Не спрашивают о практике. Узнают о ее отсутствии на втором месяце, когда деньги уже необратимы.

Вывод

Перед оплатой задайте школе четыре вопроса: сколько часов практики лично у меня, кто супервизор, какой документ на выходе, который будет после выпуска. Уклончивые ответы на любой из них – повод закрыть вкладку. Школа, которая действительно учит, отвечает на это цифрами.

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