Як обрати курси психолога: на що дивитися перед оплатою

Ринок курсів психології виглядає однаково з боку: трьохтижневий інтенсив і дворічна програма з супервізією продаються з тих самих лендингів, тими самими словами про “практику” та “сертифікат”. Різниця виявляється вже всередині — коли ви заплатили.

Тому питання не в тому, які курси психолога рекламуються краще, а в тому, які п’ять-шість речей ви перевірили до оплати.

Спершу — навіщо вам це

Відповідь визначає бюджет і термін.

Зараз дивляться

Хочете розібратися з собою, краще розуміти доньку-підлітка чи колег — вам вистачить базових курсів психології на два-три місяці. Диплом там нічого не вирішує, бо ви нікому його не показуватиме.

Плануєте консультувати за гроші — рахунок іде на роки, а не на місяці. Вам потрібна програма з конкретним методом (КПТ, гештальт, схема-терапія), особистою терапією, супервізією і сотнями годин практики. Тримісячні курси психолога з сертифікатом такої підготовки не дають, хоч би що обіцяв менеджер у Telegram.

Хто викладає

Відкрийте сторінку викладачів і подивіться на три речі: базова освіта, метод, у якому вони працюють, і чи ведуть вони клієнтів зараз. Психолог, який востаннє консультував 10 років тому, пересказуватиме підручник — кейсів у нього немає.

Якщо на сайті самі фото й підписи на кшталт “практикуючий психолог” або експерт”, напишіть у підтримку та попросіть назвати, де людина вчилася і скільки годин практики має. Нормальна школа відповість за годину. Інша почне продавати вам знижку.

Що всередині програми

Просіть повний навчальний план, а не список модулів з лендингу. У плані має бути видно:

скільки годин теорії і скільки — відпрацювання в парах/трійках;

чи є етика й межі (що робити, коли клієнт закохався, коли не платить, коли говорить про суїцид);

де закінчуються ваші компетенції і починається психіатрія.

Розділ про етику та діагностику ризиків — перше, що виникають зі скорочених програм. Це найпомітніший маркер.

Арт-терапія: навчання за іншою логікою

Окремо про напрям, який продають найагресивніше. Арт-терапія навчання вимагає бази: це метод поверх психологічної освіти, а не заміна їй. Школа, яка бере на таку програму людину без базової підготовки й обіцяє “професію за три місяці”, продає вам малювання, а не терапію.

Що перевіряти конкретно:

чи є вимога до вхідної освіти — її відсутність каже все;

скільки годин ви самі малюєте, ліпите й розбираєте власні роботи (без цього ви не зрозумієте, що переживає клієнт перед аркушем);

чи має супервізор сертифікацію саме в арт-терапії, а не “досвід використання елементів”.

Формат тут важить більше, ніж деінде: глина, фарби та робота з тілом у групі через екран передаються погано. Онлайн-модулі беріть на теорію, відпрацювання шукайте очно.

Онлайн чи офлайн

Онлайн курси психології дають гнучкий графік і викладача з Києва, коли ви живете в Ковелі. Zoom-групи по 10–12 людей працюють нормально: відпрацювання в парах у сесійних кімнатах нічим не гірше за офлайн.

Ризик в іншому — у потоках на 200 осіб із записами лекцій замість занять. Питайте розмір групи. Якщо відповідь “до 15” — це навчання. Якщо “не обмежено, доступ назавжди” — це відеокурс, і ціна має бути відповідна.

Офлайн виграє в одному: тілесні практики, робота з групою і те, що вас складніше “злити” на третьому тижні.

Практика й супервізія

Тут школи брешуть найчастіше. “Практична підготовка” в описі часто означає розбір кейсу викладачем на екрані, поки ви дивитеся.

Реальна практика виглядає так: ви сідаєте в крісло консультанта, ведете сесію з однокурсником, потім вашу роботу розбирає супервізор. Ставте прямі питання: скільки таких сесій буде особисто у вас? Скільки годин супервізії входить у ціну, а за скільки доведеться доплатити окремо? Хто супервізор і в якому підході?

Курси практичної психології без супервізії — це лекції з іншою назвою.

Який документ ви отримаєте

Уточніть формулювання ще до оплати. Сертифікат школи, свідоцтво про підвищення кваліфікації і диплом про перепідготовку — три різні речі, і працевлаштування дає лише третя (та й то не завжди).

Сертифікат приватної школи не робить вас психологом юридично. Він показує роботодавцю чи клієнту, що ви пройшли конкретну програму — не більше. Цінність йому додає ім’я школи й метод, а не гербова печатка.

Репутація школи

Відгуки на сайті школи не читайте — там ніколи не буде поганих. Шукайте випускників у Facebook та Instagram, пишіть двом-трьом особисто. Питання, яке дає найбільше інформації: Ви взяли б цю програму ще раз за ті самі гроші?

Ще один тест: подивіться, де випускники цієї школи працюють через рік після випуску. Якщо школа має що показати, вона показує це сама.

Ціна

Дешева програма зазвичай дешева за рахунок практики та супервізії — саме того, за чим ви йшли. Дорога не гарантує зворотного.

Рахуйте не суму, а вартість години живої роботи з викладачем. Курс за 30 тис. грн зі 120 годинами практики виходить дешевшим за курс за 12 тис. грн, де практики немає взагалі. І окремо порахуйте те, що доведеться докупити: особисту терапію, супервізію, інтенсиви.

Що буде після випуску

Спитайте, що школа робить із випускниками далі. Одні лишають вас із сертифікатом і прощаються. Інші пускають у закриту спільноту, тримають групи супервізії за помірні гроші, дають перших клієнтів через свій центр.

Перші місяці приватної практики — найважчі: ви вмієте консультувати, але не вмієте себе продавати. Школа, у якої є спільнота, скорочує цей етап.

Три помилки, які повторюють усі

Купують за рекламою. Гарний лендинг, історія “я змінила професію в 40” і таймер зі знижкою нічого не кажуть про програму.

Дивляться на ціну першою. Вибирають найдешевше, доучуються деінде, платять двічі.

Не питають про практику. Дізнаються про її відсутність на другому місяці, коли гроші вже неповоротні.

Висновок

Перед оплатою поставте школі чотири питання: скільки годин практики особисто у мене, хто супервізор, який документ на виході, що буде після випуску. Ухильні відповіді на будь-яке з них — привід закрити вкладку. Школа, яка справді вчить, відповідає на це цифрами.

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