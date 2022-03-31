Сейчас мы нужны друг другу как никогда, особенно детям. Из-за вторжения российских агрессоров, из-за обстрелов и бомбардировок, эвакуации и действий ДРГ погибают или теряются дети и их родители. И если вы увидели ребенка одного, без сопровождения взрослых, выполните всего три правила.

1. Не оставляйте ребенка одного.

2. Позаботьтесь о его безопасности:

отведите в безопасное место;

успокойте;

окажите помощь или вызовите скорую по номеру 103.

3. Позвоните по телефону 102 или сообщите на страницу Национальной полиции в Facebook, и выполняйте указания полицейских.

Знайте, вы можете спасти жизнь.

В Украине создали Telegram-канал, в котором можно найти информацию о потерявшихся детях, которых разыскивают из-за вторжения РФ. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Информацию можно узнать по ссылке: https://t.me/dity_sos.