Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Дети

Если увидели ребенка одного, не оставайтесь в стороне: три правила войны

31 марта 2022, 16:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дети война
Источник: Depositphotos

Сейчас мы нужны друг другу как никогда, особенно детям. Из-за вторжения российских агрессоров, из-за обстрелов и бомбардировок, эвакуации и действий ДРГ погибают или теряются дети и их родители. И если вы увидели ребенка одного, без сопровождения взрослых, выполните всего три правила.

1. Не оставляйте ребенка одного.

2. Позаботьтесь о его безопасности:

  • отведите в безопасное место;
  • успокойте;
  • окажите помощь или вызовите скорую по номеру 103.

3. Позвоните по телефону 102 или сообщите на страницу Национальной полиции в Facebook, и выполняйте указания полицейских.

Знайте, вы можете спасти жизнь.

Читайте также:
охматдит пораненийВ тяжелом состоянии: в Охматдете спасают мальчика лет семи, раненого при обстреле

В Украине создали Telegram-канал, в котором можно найти информацию о потерявшихся детях, которых разыскивают из-за вторжения РФ. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Информацию можно узнать по ссылке: https://t.me/dity_sos.

Источник
Офис президента
Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь