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Воспитание ребенка в военное время — на что нужно обращать внимание

1 апреля 2022, 08:48
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Воспитание ребенка в военное время — на что нужно обращать внимание
Источник: Depositphotos

Во время войны в Украине важно обращать особое внимание на воспитание ребенка. Ведь конфликт может влиять на него, однако он это будет скрывать.

Психолог Светлана Ройз рассказала, какие слова и поведение тревожны и что в таком случае делать родителям.

Тревожные фразы

  • “Я совсем тупой(-ая)!” (обесценивание себя)

Родители должны объяснить, что любая неудача – это случайность, и все легко можно исправить. Важно показать ребенку способ, как это сделать.

  • “У меня всегда ничего не получается”

Вспомнить случай, когда ребенок добился успеха.

  • “Я во всем виноват” (чувство вины)

Детям важно знать, что события в Украине – это не их ответственность. Важно объяснить, почему это происходит простым для понимания языком.

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Рекомендации родителям в разных ситуациях

  • Значительная эмоциональность у родителей – объяснить детям, что такая реакция возможна, однако родители – взрослые, они с этим справятся.
  • Утрата близкого ребенком — ребенок может “возвращать” миру свои боль и напряжение, важно поддерживать его.
  • Проблемы с концентрацией внимания на обучении, домашних делах – все задачи следует начинать с простых упражнений, во время перерывов бегать, потягиваться, делать массаж; занятие разделить на небольшие части и при завершении каждой хвалить ребенка.
  • Регрессивное состояние (могут скулить, капризничать) – помогут игры, изготовление вместе каких-то вещей, поделок.
  • Режим дня и ежедневные ритуалы должны связывать ребенка не с прошлым, а с настоящим и безопасностью.
  • Слишком веселое поведение – для ребенка естественно даже в скорби отвлекаться, радоваться, играть.
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В такое непростое время родители должны стать надежной опорой для своих детей. Да, им самим может быть сложно. Однако детям важны хотя бы 5-10 минут полного эмоционального присутствия взрослых, это можно делать вечером перед сном.

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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