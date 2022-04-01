Во время войны в Украине важно обращать особое внимание на воспитание ребенка. Ведь конфликт может влиять на него, однако он это будет скрывать.

Психолог Светлана Ройз рассказала, какие слова и поведение тревожны и что в таком случае делать родителям.

Тревожные фразы

“Я совсем тупой(-ая)!” (обесценивание себя)

Родители должны объяснить, что любая неудача – это случайность, и все легко можно исправить. Важно показать ребенку способ, как это сделать.

“У меня всегда ничего не получается”

Вспомнить случай, когда ребенок добился успеха.

“Я во всем виноват” (чувство вины)

Детям важно знать, что события в Украине – это не их ответственность. Важно объяснить, почему это происходит простым для понимания языком.

Рекомендации родителям в разных ситуациях

Значительная эмоциональность у родителей – объяснить детям, что такая реакция возможна, однако родители – взрослые, они с этим справятся.

Утрата близкого ребенком — ребенок может “возвращать” миру свои боль и напряжение, важно поддерживать его.

Проблемы с концентрацией внимания на обучении, домашних делах – все задачи следует начинать с простых упражнений, во время перерывов бегать, потягиваться, делать массаж; занятие разделить на небольшие части и при завершении каждой хвалить ребенка.

Регрессивное состояние (могут скулить, капризничать) – помогут игры, изготовление вместе каких-то вещей, поделок.

Режим дня и ежедневные ритуалы должны связывать ребенка не с прошлым, а с настоящим и безопасностью.

Слишком веселое поведение – для ребенка естественно даже в скорби отвлекаться, радоваться, играть.

В такое непростое время родители должны стать надежной опорой для своих детей. Да, им самим может быть сложно. Однако детям важны хотя бы 5-10 минут полного эмоционального присутствия взрослых, это можно делать вечером перед сном.