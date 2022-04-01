Во время войны в Украине важно обращать особое внимание на воспитание ребенка. Ведь конфликт может влиять на него, однако он это будет скрывать.
Психолог Светлана Ройз рассказала, какие слова и поведение тревожны и что в таком случае делать родителям.
Тревожные фразы
- “Я совсем тупой(-ая)!” (обесценивание себя)
Родители должны объяснить, что любая неудача – это случайность, и все легко можно исправить. Важно показать ребенку способ, как это сделать.
- “У меня всегда ничего не получается”
Вспомнить случай, когда ребенок добился успеха.
- “Я во всем виноват” (чувство вины)
Детям важно знать, что события в Украине – это не их ответственность. Важно объяснить, почему это происходит простым для понимания языком.
Рекомендации родителям в разных ситуациях
- Значительная эмоциональность у родителей – объяснить детям, что такая реакция возможна, однако родители – взрослые, они с этим справятся.
- Утрата близкого ребенком — ребенок может “возвращать” миру свои боль и напряжение, важно поддерживать его.
- Проблемы с концентрацией внимания на обучении, домашних делах – все задачи следует начинать с простых упражнений, во время перерывов бегать, потягиваться, делать массаж; занятие разделить на небольшие части и при завершении каждой хвалить ребенка.
- Регрессивное состояние (могут скулить, капризничать) – помогут игры, изготовление вместе каких-то вещей, поделок.
- Режим дня и ежедневные ритуалы должны связывать ребенка не с прошлым, а с настоящим и безопасностью.
- Слишком веселое поведение – для ребенка естественно даже в скорби отвлекаться, радоваться, играть.
В такое непростое время родители должны стать надежной опорой для своих детей. Да, им самим может быть сложно. Однако детям важны хотя бы 5-10 минут полного эмоционального присутствия взрослых, это можно делать вечером перед сном.