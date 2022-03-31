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Психология

Медлить не стоит. Как рассказать ребенку о смерти близкого

31 марта 2022, 14:16
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина,
Источник: Depositphotos

Война всегда сопровождается потерями. Кто-то теряет покой, другие – собственный дом, а некоторые – близких. И если взрослые понимают это, то детям всегда сложно объяснить смерть.

В Справочнике безбарьерности психолог озвучил рекомендации, как рассказать детям о потере родных. По словам специалистов, главное — не скрывать правду и не медлить.

Рекомендации:

  • не стоит зацикливаться на деталях — можно объяснить в целом, что этот человек погиб и его больше никогда не будет на этом свете;
  • сделать это должен самый близкий человек — тот, кому он больше всего доверяет;
  • нужно сделать это в тихом и безопасном месте;
  • рекомендуется посадить ребенка рядом и дать ему в руки любимую игрушку;
  • важно говорить медленно и делать паузы;
  • маленькие дети могут делать вид, что не слушают, в таком случае важно дождаться их внимания;
  • если ребенок будет присутствовать на похоронах, нужно объяснить ему, что там происходит;
  • нельзя использовать образ умершего родственника для воспитания ребенка;
  • если малыш расспрашивает об умершем человеке, не стоит блокировать воспоминания о нем;
  • не отрицать чувства ребенка: Не плачь, Успокойся.
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Если с этим возникают сложности, можно обратиться за помощью к специалисту. Сейчас многие психологи консультируют людей на волонтерских началах.

Источник: Елена Зеленская

Теги
Війна в Україні , Елена Зеленская , Советы психолога , Психология , Смерть
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