Война всегда сопровождается потерями. Кто-то теряет покой, другие – собственный дом, а некоторые – близких. И если взрослые понимают это, то детям всегда сложно объяснить смерть.
В Справочнике безбарьерности психолог озвучил рекомендации, как рассказать детям о потере родных. По словам специалистов, главное — не скрывать правду и не медлить.
Рекомендации:
- не стоит зацикливаться на деталях — можно объяснить в целом, что этот человек погиб и его больше никогда не будет на этом свете;
- сделать это должен самый близкий человек — тот, кому он больше всего доверяет;
- нужно сделать это в тихом и безопасном месте;
- рекомендуется посадить ребенка рядом и дать ему в руки любимую игрушку;
- важно говорить медленно и делать паузы;
- маленькие дети могут делать вид, что не слушают, в таком случае важно дождаться их внимания;
- если ребенок будет присутствовать на похоронах, нужно объяснить ему, что там происходит;
- нельзя использовать образ умершего родственника для воспитания ребенка;
- если малыш расспрашивает об умершем человеке, не стоит блокировать воспоминания о нем;
- не отрицать чувства ребенка: Не плачь, Успокойся.
Если с этим возникают сложности, можно обратиться за помощью к специалисту. Сейчас многие психологи консультируют людей на волонтерских началах.
Источник: Елена Зеленская