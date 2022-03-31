Война всегда сопровождается потерями. Кто-то теряет покой, другие – собственный дом, а некоторые – близких. И если взрослые понимают это, то детям всегда сложно объяснить смерть.

В Справочнике безбарьерности психолог озвучил рекомендации, как рассказать детям о потере родных. По словам специалистов, главное — не скрывать правду и не медлить.

Рекомендации:

не стоит зацикливаться на деталях — можно объяснить в целом, что этот человек погиб и его больше никогда не будет на этом свете;

сделать это должен самый близкий человек — тот, кому он больше всего доверяет;

нужно сделать это в тихом и безопасном месте;

рекомендуется посадить ребенка рядом и дать ему в руки любимую игрушку;

важно говорить медленно и делать паузы;

маленькие дети могут делать вид, что не слушают, в таком случае важно дождаться их внимания;

если ребенок будет присутствовать на похоронах, нужно объяснить ему, что там происходит;

нельзя использовать образ умершего родственника для воспитания ребенка;

если малыш расспрашивает об умершем человеке, не стоит блокировать воспоминания о нем;

не отрицать чувства ребенка: Не плачь, Успокойся.

Если с этим возникают сложности, можно обратиться за помощью к специалисту. Сейчас многие психологи консультируют людей на волонтерских началах.

Источник: Елена Зеленская