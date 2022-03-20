Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Актуально

Какие успокаивающие можно давать детям — рекомендации врача

20 марта 2022, 14:02
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Галина Похмурская сімейний лікар, терапевт
ліки
Источник: Depositphotos

Во время войны успокоительные могут понадобиться даже детям. Но предлагая им разнообразные препараты, нужно быть осторожными, чтобы не навредить здоровью.

Врач Галина Похмурская рассказала, какие успокаивающие препараты можно давать детям и в каком количестве. По ее словам, Валериану, Барбовал, Валокордин, Корвалол могут использовать как взрослые, так и дети.

Дозировка

Валериана:

  • худеньким детям 10-16 лет – 5-7 капель, при условии обычного веса – 10 капель;
  • 16 лет и старше – 10-15 капель.
Читайте также:
Какие успокаивающие можно давать детям — рекомендации врачаКак помочь пожилым людям справиться с ужасами войны

Барбовал, Валокордин, Корвалол:

  • худеньким детям 10-16 лет – 3-4 капли, обычный вес – 5 капель;
  • худеньким детям 16 лет и старше – 10 капель, при условии лишнего веса – 15 капель.

В то же время, если с помощью этого лекарства не удается справиться с тревогой и успокоиться, лучше обратиться к специалисту. Он осмотрит ребенка и назначит другие препараты или эффективную терапию.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

Матери также должны знать, что психическое здоровье их детей во многом зависит от них. Поэтому они должны оставаться спокойными и лишний раз не паниковать.

Теги
Війна в Україні , Ліки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь