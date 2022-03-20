Какие успокаивающие можно давать детям — рекомендации врача

Во время войны успокоительные могут понадобиться даже детям. Но предлагая им разнообразные препараты, нужно быть осторожными, чтобы не навредить здоровью.

Врач Галина Похмурская рассказала, какие успокаивающие препараты можно давать детям и в каком количестве. По ее словам, Валериану, Барбовал, Валокордин, Корвалол могут использовать как взрослые, так и дети.

Дозировка

Валериана:

худеньким детям 10-16 лет – 5-7 капель, при условии обычного веса – 10 капель;

16 лет и старше – 10-15 капель.

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Барбовал, Валокордин, Корвалол:

худеньким детям 10-16 лет – 3-4 капли, обычный вес – 5 капель;

худеньким детям 16 лет и старше – 10 капель, при условии лишнего веса – 15 капель.

В то же время, если с помощью этого лекарства не удается справиться с тревогой и успокоиться, лучше обратиться к специалисту. Он осмотрит ребенка и назначит другие препараты или эффективную терапию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

Матери также должны знать, что психическое здоровье их детей во многом зависит от них. Поэтому они должны оставаться спокойными и лишний раз не паниковать.