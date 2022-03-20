Які заспокійливі можна давати дітям – рекомендації лікаря

Під час війни заспокійливі можуть знадобитися навіть дітям. Але пропонуючи їм різноманітні препарати, треба бути обережними, щоб не нашкодити їхньому здоров’ю.

Лікар Галина Похмурська розповіла, які заспокійливі препарати можна давати дітям та у якій кількості. За її словами, Валеріану, Барбовал, Валокордин, Корвалол можуть вживати як дорослі, так і діти.

Дозування

Валеріана:

худеньким дітям 10-16 років – 5-7 крапель, за умови звичайної ваги – 10 крапель;

16 років і старше – 10-15 крапель.

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Барбовал, Валокордин, Корвалол:

худеньким дітям 10-16 років – 3-4 краплі, звичайна вага – 5 крапель;

худеньким дітям 16 років і старше – 10 крапель, за умови зайвої ваги – 15 крапель.

Водночас якщо за допомогою цих ліків не вдається впоратися з тривогою та заспокоїтися, краще звернутися до спеціаліста. Він огляне дитину та призначить інші препарати чи ефективну терапію.

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Матері також мають знати, що психічне здоров’я їхніх дітей багато у чому залежить від них. Тому вони мають залишатися спокійним та зайвий раз не панікувати.