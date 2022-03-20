Війну в Україні складно зрозуміти та переживати літнім людям, особливо тим, які бачили жахи Другої світової. Саме тому їм треба приділяти увагу та підтримувати.
Психолог Лейла Гасанова розповіла, як їх підтримувати в таких умовах.
– Для протистояння стресу потрібно об’єднуватися. Сім’я має згуртуватися. Це допоможе вистояти всім – літнім батькам, дітям, підліткам, – говорить Лейла Гасанова.
Вона озвучила рекомендації, які допоможуть спростити сприйняття ситуації літнім людям.
Базові поради
- Підтримувати постійний зв’язок – візити, телефонні дзвінки.
- Проговорити план дій на випадок кризи та бути готовим до всього.
- Не заважати прагненню літніх людей запастися продуктами. Це нормальна реакція людей, які пам’ятають війну та голод. Допомогти їм зробити це.
- Піклуватися про здоров’я своїх літніх родичів, допомогти придбати ліки.
- Подбати про їхній емоційний стан та обмежити перегляд новин.
- Частіше обійматися.
- Заохочувати їх до компанії та спілкування.
- Не дискутувати з ними про політику, бо вони жили в інших умовах та можуть трішки по-іншому сприймати ситуацію.
Якщо у громадянина немає змоги перебувати поряд з рідною людиною похилого віку, треба знайти знайомих чи друзів за місцем її проживання, які подбають про неї.
Джерело: Психологічна підтримка