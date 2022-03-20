Війну в Україні складно зрозуміти та переживати літнім людям, особливо тим, які бачили жахи Другої світової. Саме тому їм треба приділяти увагу та підтримувати.

Психолог Лейла Гасанова розповіла, як їх підтримувати в таких умовах.

– Для протистояння стресу потрібно об’єднуватися. Сім’я має згуртуватися. Це допоможе вистояти всім – літнім батькам, дітям, підліткам, – говорить Лейла Гасанова.

Вона озвучила рекомендації, які допоможуть спростити сприйняття ситуації літнім людям.

Базові поради

Підтримувати постійний зв’язок – візити, телефонні дзвінки.

Проговорити план дій на випадок кризи та бути готовим до всього.

Не заважати прагненню літніх людей запастися продуктами. Це нормальна реакція людей, які пам’ятають війну та голод. Допомогти їм зробити це.

Піклуватися про здоров’я своїх літніх родичів, допомогти придбати ліки.

Подбати про їхній емоційний стан та обмежити перегляд новин.

Частіше обійматися.

Заохочувати їх до компанії та спілкування.

Не дискутувати з ними про політику, бо вони жили в інших умовах та можуть трішки по-іншому сприймати ситуацію.

Якщо у громадянина немає змоги перебувати поряд з рідною людиною похилого віку, треба знайти знайомих чи друзів за місцем її проживання, які подбають про неї.

Джерело: Психологічна підтримка