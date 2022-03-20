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Як допомогти літнім людям впоратися з жахами війни

20 Березня 2022, 08:36
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як допомогти літнім людям впоратися з жахами війни
Джерело: Dreamstime

Війну в Україні складно зрозуміти та переживати літнім людям, особливо тим, які бачили жахи Другої світової. Саме тому їм треба приділяти увагу та підтримувати.

Психолог Лейла Гасанова розповіла, як їх підтримувати в таких умовах.

– Для протистояння стресу потрібно об’єднуватися. Сім’я має згуртуватися. Це допоможе вистояти всім – літнім батькам, дітям, підліткам, – говорить Лейла Гасанова.

Вона озвучила рекомендації, які допоможуть спростити сприйняття ситуації літнім людям.

Базові поради

  • Підтримувати постійний зв’язок – візити, телефонні дзвінки.
  • Проговорити план дій на випадок кризи та бути готовим до всього.
  • Не заважати прагненню літніх людей запастися продуктами. Це нормальна реакція людей, які пам’ятають війну та голод. Допомогти їм зробити це.
  • Піклуватися про здоров’я своїх літніх родичів, допомогти придбати ліки.
  • Подбати про їхній емоційний стан та обмежити перегляд новин.
  • Частіше обійматися.
  • Заохочувати їх до компанії та спілкування.
  • Не дискутувати з ними про політику, бо вони жили в інших умовах та можуть трішки по-іншому сприймати ситуацію.
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Якщо у громадянина немає змоги перебувати поряд з рідною людиною похилого віку, треба знайти знайомих чи друзів за місцем її проживання, які подбають про неї.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Пенсіонери , Поради психолога , Психологія
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