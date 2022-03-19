Чи потрібно говорити дитині всю правду про війну. Чи можна його психологічно підготувати його до звуків сирен і вибухів. Як вести себе дорослим, щоб не посилювати і без того важкий психологічний стан дітей.

На ці питання відповіли кризові психологи інформаційного ресурсу Психологічна підтримка.

– Найголовніше правило – завжди говорити дитині правду, але без паніки і надмірних емоцій. Правильно підібравши слова, ви можете психологічно підготувати дитину до звуків сирени, вибухів, – зазначають фахівці.

При цьому дорослі повинні проявляти спокій в очах дитини, що вселить їй впевненість, що все буде добре.

Якщо ж батьки не можуть контролювати емоції, краще попросити поговорити з дитиною когось з близьких друзів або членів сім’ї.

Для дошкільнят:

Для маленьких дітей добре показувати інформацію через казки. Є досить багато казок, які стосуються теми безпеки, не тільки питання війни. Навіть на прикладі найпростішої казки Коза-дереза можна пояснити дитині, наскільки небезпечно пускати чужого в свій будинок.

Історії можна моделювати самим батькам, придумувати алегорії і сюжети, які б зображували події навколо.

Для дітей 6-10 років:

Потрібно постійно говорити дитині, що батьки до всього готові і захистять. При цьому Показати “тривожну валізу”: мовляв, ось є необхідне на будь-який випадок. Нагадати, що поруч є укриття, там можна сховатися і бути в безпеці.

Якщо хтось із дорослих в сім’ї в армії або в теробороні, потрібно пояснити, що це їхня робота і обов’язок, так само як робота і обов’язок дитини зараз продовжувати навчання.

Запропонуйте дитині підтримати наших захисників і намалювати малюнок, скласти віршик, написати історію.

Для старших дітей і підлітків:

Старші діти вже мають доступ до інформації. Завдання батьків-фільтрувати новини, які вони черпають з інтернет-простору і правильно визначати, з яких джерел вони беруть інформацію. Пояснити чому важливо читати лише офіційну і перевірену інформацію.

Про війну треба говорити. Варто звертатися до історії і говорити про те, що Україна в своїй історії вже пережила низку воєн. Можна розповідати спогади родичів. Такі життєві історії дітей заспокоюють.

Не забувайте, що незважаючи на вік дитини, варто знайти спосіб пояснити чіткі правила поведінки, що в ситуації війни ми повинні бути більш обережними, ніж зазвичай. Треба нагадувати, що не можна піднімати на вулиці незнайомі речі.

Будьте поруч з дітьми. Зараз вони як ніколи потребують уваги і любові дорослих.

Джерело: Психологічна подтримка