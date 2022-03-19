Нужно ли говорить ребенку всю правду о войне. Можно ли его психологически подготовить его к звукам сирен и взрывов. Как вести себя взрослым, чтобы не усугублять и без того тяжелейшее психологическое состояние детей.

На эти вопросы ответили кризисные психологи информационного ресурса Психологическая поддержка.

— Самое главное правило — всегда говорить ребенку правду, но без паники и чрезмерных эмоций. Правильно подобрав слова, вы можете психологически подготовить ребенка к звукам сирены, взрывам, — отмечают специалисты.

При этом взрослые должны проявлять спокойствие в глазах ребенка, что внушит ему уверенность, что все будет хорошо.

Если же родители не могут контролировать эмоции, лучше попросить поговорить с ребенком кого-то из близких друзей или членов семьи.

Для дошкольников:

Для маленьких детей хорошо показывать информацию через сказки. Есть достаточно много сказок, которые касаются темы безопасности, не только вопроса войны. Даже на примере самой простой сказки Коза-дереза можно объяснить ребенку, насколько опасно пускать чужого в свой дом.

Истории можно моделировать самим родителям, придумывать аллегории и сюжеты, которые бы изображали события вокруг.

Для детей 6-10 лет:

Нужно постоянно говорить ребенку, что родители ко всему готовы и защитят. При этом показать «тревожный чемодан»: мол, вот есть необходимое имеют на любой случай. Напомнить, что рядом есть укрытие, там можно спрятаться и быть в безопасности.

Если кто-то из взрослых в семье в армии или в теробороне, нужно объяснить, что это их работа и обязанность, так же как работа и обязанность ребенка сейчас продолжать обучение.

Предложите ребенку поддержать наших защитников и нарисовать рисунок, сочинить стишок, написать историю.

Для старших детей и подростков:

Старшие дети уже имеют доступ к информации. Задача родителей — фильтровать новости, которые они черпают из интернет-пространства и правильно определять, из каких источников они берут информацию. Объяснить почему важно читать лишь официальную и проверенную информацию.

О войне надо говорить. Стоит обращаться к истории и говорить о том, что Украина в своей истории уже пережила ряд войн. Можно рассказывать воспоминания родственников. Такие жизненные истории детей успокаивают.

Не забывайте, что несмотря на возраст ребенка, стоит найти способ объяснить четкие правила поведения, что в ситуации войны мы должны быть более осторожными, чем обычно. Надо напоминать, что нельзя поднимать на улице незнакомые вещи.

Будьте рядом с детьми. Сейчас они как никогда нуждаются во внимании и любви взрослых.

Источник: Психологическая поддержка