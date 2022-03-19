Россияне брезгливо отмахиваются от страшных снимков искалеченных украинских детей, называя их фейками. Наши врачи показывают, что на самом деле делает война с их маленькими пациентами.

Маша Фещенко, Пологи Запорожской области

На легкой простыне, накинутой на тело 15-летней Маши Фещенко, отчетливо видны очертания культи в месте ампутации правой ноги выше колена. Девочка гуляла со своей мамой Соней и подружкой в ​их родном городе Пологи, когда в трех метрах от нее разорвался снаряд.

Правая рука Маши также была разорвана осколками, плечо сломано. Взрывная волна контузила. Ребенок не ел уже пять дней.

— Надеюсь, эта фотография произведет на людей сильное впечатление, — говорит заведующий отделением реанимации детской больницы Запорожья сказал Иван Аникин.

По его словам, некоторые из его многочисленных российских друзей и родственников говорят, что фотографии и отчеты о раненых украинских детях являются фальшивкой или взяты из различных конфликтов в других частях мира.

— Это безумие. Может быть, они просто не могут в это поверить, — горестно вздыхает медик.

В коридоре, перед дверью палаты не может усидеть на месте бабушка Маши Валентина Фещенко. 69-летняя женщина с осунувшимся от горя лицом говорит, что, если внучка в ближайшее время снова не начнет есть, она не выживет.

Валентина рассказала журналистам, что их родной город, расположенный на полпути между Запорожьем и осажденным Мариуполем, подвергся нападению 2 марта. С того дня рашисты постоянно его обстреливают.

— Мы не военные. Никаких военных объектов у нас нет. Зачем нас обстреливать? Я не верю, что никто не может остановить это. Дети умирают. Пожалуйста, прекрати это, — плачет женщина.

Артем Костенко из Мариуполя

Двухлетний Артем Костенко пытался вместе с родителями и бабашкой с дедушкой бежать из Мариуполя, когда в пригороде Сартана их семейный автомобиль разнесло осколками.

Теперь мальчик лежит без сознания в палате напротив Маши. Его кишечник сильно поврежден. Медики стабилизировали его состояние, но ребенку еще предстоит много операций.

Бабушка Артема Светлана Семенова рассказала, что они стояли в очереди из машин, когда началась стрельба. Тяжелые ранения получили все, кто находился в авто, и взрослые и дети.

— Я тоже была в той машине, но у меня только царапина. Мое пальто было все в крови. Наверное, я выжила только для того, чтобы рассказать эту историю, — говорит Светлана.

Мариуполь она описала как кошмар. Люди готовят пищу на открытом огне возле своих домов. Дети мечтают о куске хлеба.

— Когда в небе снова и снова появлялись самолеты, я думала, что лучше погибнуть, чем так жить. Это катастрофа. У меня нет слов, чтобы описать это. Это ужасно. Это ад. Это должно быть остановлено, — плачет женщина.

Упав на колени и рыдая, она просит мир о помощи и умоляет остановить войну.