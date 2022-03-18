Во время обстрела Киева пострадала семья. Из-за этого они попали в больницу.

Согласно информации, мужчина и женщина всю ночь слышали взрывы, с ними была маленькая дочь.

Утром, когда жена кормила одномесячного ребенка, вражеский снаряд прилетел рядом с пятиэтажкой, где проживает семья.

— Когда я спустился во двор, то увидел, что снаряд попал в детсад, что рядом с нашим домом. Там больше нет потолка, окна и двери выбило во всех домах рядом. Обломки стекла летели прямо на нас, – говорит Дмитрий.

В результате этого жена Ольга получила многочисленные осколочные ранения, она прикрыла своим телом младенца. Он в свою очередь не пострадал. Муж Дмитрий имеет осколочные ранения ноги.

Семью доставили в Охматдет, маме провели хирургическое вмешательство, отцу — обработали ранения.

Сейчас они чувствуют себя хорошо.

С 24 февраля в Украине идет война, оккупанты обстреливают не только военные объекты, но и жилые кварталы, в результате чего страдают люди.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдет