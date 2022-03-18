Під час обстрілу Києва постраждала родина. Унаслідок цього вони потрапили до лікарні.

Згідно з інформацією, чоловік та жінка всю ніч чули вибухи, з ними була їхня маленька донька.

Вранці, коли дружина годувала одномісячну дитину, ворожий снаряд прилетів поруч із п’ятиповерхівкою, де проживає сім’я.

– Коли я спустився на подвір’я, то побачив, що снаряд потрапив у дитсадок, що поруч з нашим домом. Там більше немає стелі, вікна та двері повибивало у всіх будинках поруч. Уламки скла летіли прямо на нас, – говорить Дмитро.

Унаслідок цього жінка Ольга отримала численні осколкові поранення, вона прикрила своїм тілом немовля, яке не постраждало. Чоловік Дмитро має осколкові рани ноги.

Родину доправили до Охматдиту, мамі провели хірургічне втручання, батьку – обробили поранення.

Наразі вони почуваються добре.

З 24 лютого в Україні триває війна, окупанти обстрілюють не лише військові об’єкти, а й жилі квартали, унаслідок чого потерпають люди.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит