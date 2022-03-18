Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит виходжують сьогодні 15-річного хлопця, який постраждав внаслідок вибуху міни, коли рятувався разом з родиною від рашистської окупації.

У свої 15 років Андрій разом з друзями в Чернігові створив власну музичну групу і випустив перший альбом. Він сам писав тексти пісень, грав на гітарі і мріяв стати великим музикантом. Колись. Тому що сьогодні війна внесла в його життя страшні корективи.

24 лютого батько хлопчика Анатолій вирішив з метою безпеки вивезти сім’ю в заміський будинок в селі Іванівка. 5 березня саме в це село зайшли російські війська, які почали стріляти по житлових будинках. Окупанти зайшли і в будинок Анатолія, де в підвалі ховалися його дружина з сином Андрієм. Тільки наступного дня родині разом з сусідами дозволили виїхати з села.

Проїхавши трохи, автомобіль підірвався на протипіхотній міні агресора. Мама Андрія з сусідами загинула на місці. Діти отримали важкі поранення, проте врятувалися.

– У мене були пошкоджені кінцівки і було дуже холодно. Я повз по дорозі і дістався до якоїсь хатини. Лежав на підлозі і кричав про допомогу. Пам’ятаю, що прийшли хлопці з тероборони і винесли мене в простирадлі, – згадує Андрій.

Хлопця доставили до Чернігівської лікарні з переломом ключиці та вибуховим переломом п’яти. Його прооперували і стабілізували, але через те, що в госпіталі немає світла, води і тепла, Анатолій змушений був забрати сина додому і п’ять днів виходжувати самостійно.

– Сам робив перев’язки, давав антибіотики. Але син не встає на ноги, в місті йде постійний обстріл і фізично бігати в підвал немає можливості, тому на шостий день ми вирішили їхати у львівський Охматдит, – розповідає Анатолій.

Дісталися сюди батько з сином вранці 17 березня.

У клініці хлопець отримує все необхідне лікування, мріє про швидке одужання і про мир. А ще дуже хоче стати музикантом і хвилюється, щоб його мрія збулася. Тому що в результаті вибуху, у Андрія виникли проблеми зі слухом.

Джерело: Охматдит Львова