Як правильно підготуватися до здачі аналізів

У цій статті розглянемо, чому підготовка до аналізів має таке велике значення, які правила діють для найпоширеніших досліджень і як уникнути помилок, через які доводиться здавати аналізи повторно. Також пояснимо, як це зручно зробити в медичній лабораторії Nikolab швидко, точно та без зайвого клопоту.
Чому підготовка до аналізів — це не дрібниця
Аналіз крові чи сечі — не просто процедура. Це знімок стану вашого організму в конкретний момент. І якщо напередодні ви поїли, випили каву, понервували або прийняли таблетку — картина може спотворитися до такої міри, що лікар отримає хибні дані.
Неправильна підготовка — найпоширеніша причина “поганих” результатів у цілком здорових людей. Людина переживає, здає аналіз повторно, витрачає час і гроші — а причина була проста: випита вранці склянка апельсинового соку.
Зверніть увагу, що навіть незначні відхилення від правил підготовки можуть суттєво вплинути на результат. Це стосується не лише крові, а й сечі, мазків та інших біоматеріалів.
Загальні правила для більшості аналізів крові
Більшість лабораторних досліджень крові потребують дотримання кількох базових умов:
- Здавати натщесерце — останній прийом їжі за 8–12 годин до забору. Вода без газу — дозволена.
- Не пити каву, чай, соки — навіть без цукру. Ці напої активують обмінні процеси і змінюють низку показників.
- Уникати алкоголю — щонайменше за 24 години до аналізу. Алкоголь впливає на роботу печінки, рівень глюкози та показники загального аналізу крові.
- Обмежити фізичне навантаження — за добу до здачі слід уникати інтенсивних тренувань. Навіть активна прогулянка вранці може підвищити рівень лейкоцитів і спотворити результат.
- Не курити — щонайменше за годину до забору крові.
- Здавати вранці — більшість норм лабораторних показників встановлена саме для ранкового часу (07:00–11:00).
Важливо: якщо ви постійно приймаєте будь-які медикаменти, обов’язково повідомте про це лікаря або консультанта лабораторії. Деякі препарати суттєво впливають на результати і потребують або тимчасового скасування, або окремого трактування даних.
Підготовка до конкретних видів досліджень
Загальний аналіз крові (ЗАК)
Один із найпоширеніших аналізів. Оцінює рівень гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів.
- Здають вранці натщесерце або через 4 години після легкого прийому їжі.
- За добу уникати жирної їжі, алкоголю та інтенсивних навантажень.
- Не курити за годину до забору.
Біохімічний аналіз крові
Оцінює роботу печінки, нирок, рівень глюкози, білків, електролітів.
- Суворо натщесерце — 10–12 годин голодування.
- За два–три дні виключити жирні страви та алкоголь.
- Не приймати вітамінні комплекси та БАДи без узгодження з лікарем.
Аналізи на гормони
Рівень більшості гормонів залежить від часу доби, фази циклу (в жінок) та загального стану організму.
- Аналізи на гормони щитовидної залози (ТТГ, Т3, Т4) здають вранці натщесерце — у будь-який день циклу.
- Статеві гормони (естроген, прогестерон, ФСГ, ЛГ) — здають у конкретні дні циклу, які призначає лікар.
- За добу уникати стресу, інтенсивних фізичних навантажень і сексуальної активності.
Зверніть увагу, що дата здачі аналізів на жіночі гормони принципово важлива. Здача “не в той день” може дати хибний результат і ввести лікаря в оману під час встановлення діагнозу.
Аналіз на глюкозу та глікозильований гемоглобін (HbA1c)
- Глюкоза натщесерце — 8–12 годин без їжі, тільки вода.
- Глікозильований гемоглобін не потребує спеціальної підготовки і може здаватися в будь-який час доби — але не після гострих захворювань і масивних крововтрат.
Аналіз сечі
Для загального аналізу сечі та аналізу за Нечипоренком:
- Збирають ранкову середню порцію сечі — після гігієнічних процедур.
- Контейнер має бути стерильним (можна придбати в аптеці або лабораторії).
- За добу уникати буряка, моркви, полівітамінів — вони змінюють колір і хімічний склад сечі.
- Жінкам не здавати під час менструації.
Що робити, якщо ви не встигли підготуватися
Буває, що людина забула і поснідала, або терміново потребує результату. У такому випадку:
- Повідомте лабораторного спеціаліста — він підкаже, чи можна здавати в поточних умовах чи краще перенести.
- Деякі аналізи допускають здачу не натщесерце (наприклад, HbA1c або аналіз сечі).
- Для термінових ситуацій у НІКОЛАБ передбачена можливість консультації перед забором біоматеріалу.
Важливо: краще перенести здачу на день, ніж отримати недостовірний результат і витрачати додатковий час і кошти на повторне обстеження.
Де зручно здати аналізи в Києві
Медична лабораторія Nikolab — це мережа з понад 30 відділень у Києві, де можна здати широкий спектр аналізів без черг і зайвого очікування. Результати надходять на електронну пошту в зручний час.
Переваги НІКОЛАБ:
- понад 500 видів лабораторних досліджень;
- акредитація за міжнародним стандартом ISO 15189 — гарантія точності;
- забір аналізів вдома — медсестра приїжджає у зручний час;
- результати онлайн — доступні з будь-якого пристрою;
- знижки на комплексні програми та для пільгових категорій.
Результат правильної підготовки — точний діагноз
Кілька простих правил перед здачею аналізів — і лікар отримує достовірну картину вашого здоров’я. Точний результат — це основа правильного лікування. А правильне лікування — це час, гроші та нерви, які ви зберігаєте.
Якщо у вас є запитання щодо підготовки до конкретного дослідження — зателефонуйте на гарячу лінію Nikolab або запитайте консультанта у відділенні. Фахівці лабораторії допоможуть підготуватися правильно та здати аналізи без зайвих помилок.
Цей матеріал підготовлено в освітніх цілях. Конкретні рекомендації щодо підготовки до здачі аналізів уточнюйте у свого лікаря або фахівців лабораторії.
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