Як правильно підготуватися до здачі аналізів

У цій статті розглянемо, чому підготовка до аналізів має таке велике значення, які правила діють для найпоширеніших досліджень і як уникнути помилок, через які доводиться здавати аналізи повторно. Також пояснимо, як це зручно зробити в медичній лабораторії Nikolab швидко, точно та без зайвого клопоту.

Чому підготовка до аналізів — це не дрібниця

Аналіз крові чи сечі — не просто процедура. Це знімок стану вашого організму в конкретний момент. І якщо напередодні ви поїли, випили каву, понервували або прийняли таблетку — картина може спотворитися до такої міри, що лікар отримає хибні дані.

Неправильна підготовка — найпоширеніша причина “поганих” результатів у цілком здорових людей. Людина переживає, здає аналіз повторно, витрачає час і гроші — а причина була проста: випита вранці склянка апельсинового соку.

Зараз дивляться

Зверніть увагу, що навіть незначні відхилення від правил підготовки можуть суттєво вплинути на результат. Це стосується не лише крові, а й сечі, мазків та інших біоматеріалів.

Загальні правила для більшості аналізів крові

Більшість лабораторних досліджень крові потребують дотримання кількох базових умов:

Здавати натщесерце — останній прийом їжі за 8–12 годин до забору. Вода без газу — дозволена.

Не пити каву, чай, соки — навіть без цукру. Ці напої активують обмінні процеси і змінюють низку показників.

Уникати алкоголю — щонайменше за 24 години до аналізу. Алкоголь впливає на роботу печінки, рівень глюкози та показники загального аналізу крові.

Обмежити фізичне навантаження — за добу до здачі слід уникати інтенсивних тренувань. Навіть активна прогулянка вранці може підвищити рівень лейкоцитів і спотворити результат.

Не курити — щонайменше за годину до забору крові.

Здавати вранці — більшість норм лабораторних показників встановлена саме для ранкового часу (07:00–11:00).

Важливо: якщо ви постійно приймаєте будь-які медикаменти, обов’язково повідомте про це лікаря або консультанта лабораторії. Деякі препарати суттєво впливають на результати і потребують або тимчасового скасування, або окремого трактування даних.

Підготовка до конкретних видів досліджень

Загальний аналіз крові (ЗАК)

Один із найпоширеніших аналізів. Оцінює рівень гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів.

Здають вранці натщесерце або через 4 години після легкого прийому їжі.

За добу уникати жирної їжі, алкоголю та інтенсивних навантажень.

Не курити за годину до забору.

Біохімічний аналіз крові

Оцінює роботу печінки, нирок, рівень глюкози, білків, електролітів.

Суворо натщесерце — 10–12 годин голодування.

За два–три дні виключити жирні страви та алкоголь.

Не приймати вітамінні комплекси та БАДи без узгодження з лікарем.

Аналізи на гормони

Рівень більшості гормонів залежить від часу доби, фази циклу (в жінок) та загального стану організму.

Аналізи на гормони щитовидної залози (ТТГ, Т3, Т4) здають вранці натщесерце — у будь-який день циклу.

Статеві гормони (естроген, прогестерон, ФСГ, ЛГ) — здають у конкретні дні циклу, які призначає лікар.

За добу уникати стресу, інтенсивних фізичних навантажень і сексуальної активності.

Зверніть увагу, що дата здачі аналізів на жіночі гормони принципово важлива. Здача “не в той день” може дати хибний результат і ввести лікаря в оману під час встановлення діагнозу.

Аналіз на глюкозу та глікозильований гемоглобін (HbA1c)

Глюкоза натщесерце — 8–12 годин без їжі, тільки вода.

Глікозильований гемоглобін не потребує спеціальної підготовки і може здаватися в будь-який час доби — але не після гострих захворювань і масивних крововтрат.

Аналіз сечі

Для загального аналізу сечі та аналізу за Нечипоренком:

Збирають ранкову середню порцію сечі — після гігієнічних процедур.

Контейнер має бути стерильним (можна придбати в аптеці або лабораторії).

За добу уникати буряка, моркви, полівітамінів — вони змінюють колір і хімічний склад сечі.

Жінкам не здавати під час менструації.

Що робити, якщо ви не встигли підготуватися

Буває, що людина забула і поснідала, або терміново потребує результату. У такому випадку:

Повідомте лабораторного спеціаліста — він підкаже, чи можна здавати в поточних умовах чи краще перенести.

Деякі аналізи допускають здачу не натщесерце (наприклад, HbA1c або аналіз сечі).

Для термінових ситуацій у НІКОЛАБ передбачена можливість консультації перед забором біоматеріалу.

Важливо: краще перенести здачу на день, ніж отримати недостовірний результат і витрачати додатковий час і кошти на повторне обстеження.

Де зручно здати аналізи в Києві

Медична лабораторія Nikolab — це мережа з понад 30 відділень у Києві, де можна здати широкий спектр аналізів без черг і зайвого очікування. Результати надходять на електронну пошту в зручний час.

Переваги НІКОЛАБ:

понад 500 видів лабораторних досліджень;

акредитація за міжнародним стандартом ISO 15189 — гарантія точності;

забір аналізів вдома — медсестра приїжджає у зручний час;

результати онлайн — доступні з будь-якого пристрою;

знижки на комплексні програми та для пільгових категорій.

Результат правильної підготовки — точний діагноз

Кілька простих правил перед здачею аналізів — і лікар отримує достовірну картину вашого здоров’я. Точний результат — це основа правильного лікування. А правильне лікування — це час, гроші та нерви, які ви зберігаєте.

Якщо у вас є запитання щодо підготовки до конкретного дослідження — зателефонуйте на гарячу лінію Nikolab або запитайте консультанта у відділенні. Фахівці лабораторії допоможуть підготуватися правильно та здати аналізи без зайвих помилок.

Цей матеріал підготовлено в освітніх цілях. Конкретні рекомендації щодо підготовки до здачі аналізів уточнюйте у свого лікаря або фахівців лабораторії.

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