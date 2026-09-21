Міфи та правда про вакцинацію

Вакцинація — це один із найвидатніших здобутків медицини, який врятував мільйони життів і дав змогу людству подолати небезпечні епідемії, такі як віспа чи поліомієліт.

Попри це, навколо щеплень досі існує чимало міфів, вигаданих історій та упереджень. Побоювання та сумніви — це природна реакція людини, проте найкращими ліками проти страху завжди були та залишаються факти й доказова медицина.

Розібравшись у дійсних фактах і позбувшись безпідставних страхів, стає очевидно, що профілактика є найкращим рішенням, а адміністратори медичного центру завжди з радістю підкажуть, як записатися на щеплення у зручний для вас час. Тож вперед дізнаватися правду.

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Популярні міфи та їхнє розвінчання

Міф 1. Вакцинація потрібна лише дітям, а дорослим вона неактуальна. Насправді, вакцинація важлива і в дорослому віці. Для деяких інфекцій потрібна періодична ревакцинація: наприклад, захист від дифтерії та правця рекомендовано оновлювати кожні 10 років. Вакцинація проти грипу проводиться щороку, а потреба в щепленнях проти пневмококової інфекції, гепатиту B, Covid-19 та інших інфекцій залежить від віку, стану здоров’я та індивідуальних факторів ризику.

Міф 2. Вакцини перевантажують імунну систему людини. А реальна ситуація така, що імунна система щодня контактує з тисячами мікроорганізмів, пилом і алергенами. Порівняно з цим щоденним навантаженням антигени, що містяться у біопрепаратах, є лише крихітною краплею. Вони не послаблюють імунітет, а навпаки “тренують” його розпізнавати справжню загрозу та швидко на неї реагувати.

Міф 3. Краще перехворіти та отримати природний імунітет. У житті інфекційні захворювання, такі як кір, коклюш, правець або вірусний гепатит B, супроводжуються ризиком важких ускладнень (ураження нервової системи, пневмонії, ураження печінки та навіть летальних наслідків). Вакцинація дає змогу сформувати міцний імунітет без ризику для життя та здоров’я.

Міф 4. Вакцини викликають важкі побічні ефекти та захворювання. Реальність: усі сучасні препарати проходять багаторівневі клінічні дослідження та жорсткий контроль якості. Почервоніння у місці уколу, незначне підвищення температури чи легка слабкість протягом 1–2 днів після щеплення – це нормальна відповідь імунної системи, яка свідчить про формування захисту, а не про хворобу.

Чому важливо убезпечити себе заздалегідь

Вакцинація працює на двох рівнях – індивідуальному та суспільному. Вона захищає не лише вас особисто, а й створює колективний імунітет. Це захищає людей, які з медичних причин не можуть бути щепленими, це: немовлята, люди поважного віку чи з важкими імунодефіцитами або онкологічними захворюваннями.

Регулярне щеплення за календарем та рекомендована вакцинація – це найпростіший, свідомий і безпечний спосіб зберегти високий рівень якості життя.

Запорукою власного спокою та дієвості вакцин є якісні європейські препарати, дотримання “холодового ланцюга” та обов’язковий попередній огляд лікаря.

У Дніпрі отримати якісні медичні послуги можна в медичному центрі AMBY. Це сучасний простір, де турбота про пацієнта побудована навколо бездоганного сервісу та щирої емпатії. В AMBY процедура щеплення дорослих і дітей проходить у затишній, дружній атмосфері, де немає місця страху чи чергам.

Перед кожним введенням препарату лікар уважно оглядає пацієнта, відповідає на всі запитання зрозумілою мовою та підбирає індивідуальний графік профілактики. Завдяки високій якості препаратів, уважності персоналу та дбайливій підтримці кожен відвідувач відчуває повну безпеку та турботу про своє здоров’я.

Обирайте доказову медицину та дбайте про себе разом із тими, кому довіряєте.

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