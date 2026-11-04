Імплант сьогодні — найнадійніший спосіб відновити втрачений зуб без обточування сусідніх. Але результат залежить не лише від самого імпланта, а й від того, наскільки ретельно все сплановано до операції. Ось питання, відповіді на які варто отримати ще на консультації.

1. Чи можна почекати з імплантацією

Чекати можна, але недовго. Після видалення зуба кістка в цьому місці поступово втрачає об’єм, бо більше не отримує навантаження під час жування. Сусідні зуби з часом нахиляються в порожнину, а протилежний зуб може “висуватися”. Чим довше пауза, тим імовірніше, що перед імплантацією знадобиться кісткова пластика — а це додатковий етап і додаткові витрати.

2. Що покаже комп’ютерна томографія

Звичайний знімок показує зуби в площині, а КТ — у трьох вимірах. Лікар бачить висоту й ширину кістки, її щільність, відстань до нерва на нижній щелепі та до гайморової пазухи на верхній. Саме за КТ вирішують, який імплант підійде, чи потрібна пластика або синус-ліфтинг і чи можна обійтися без них. Якщо вам пропонують імплантацію без КТ — це привід поставити додаткові запитання.

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3. Одномоментна чи класична імплантація

Коли кістки достатньо і немає запалення, імплант інколи ставлять одразу після видалення зуба, а в день операції фіксують тимчасову коронку. Це зручно, особливо для передніх зубів. В інших випадках обирають класичний протокол: імплант встановлюють і дають йому прижитися — зазвичай від двох до шести місяців, — а потім виготовляють постійну коронку. Жоден варіант не є “кращим” сам по собі: усе вирішує клінічна ситуація.

4. Від чого залежить ціна

Вартість складається з кількох частин: сам імплант (корейські, ізраїльські та швейцарські системи помітно відрізняються за ціною), абатмент — перехідна деталь між імплантом і коронкою, сама коронка, діагностика, а за потреби — кісткова пластика. Тому порівнювати варто не ціну імпланта, а повний кошторис під ключ. Попросіть розписати його письмово ще до операції. Для орієнтира: в мережі клінік Люмі-Дент імплантація під ключ з коронкою коштує від 21 020 грн (ціни станом на листопад 2026 року), а повний перелік цін і систем імплантів є на сторінці мережі Люмі-Дент.

5. Чи буде боляче

Сама операція проходить під місцевою анестезією, тож під час неї пацієнт відчуває хіба що тиск. Для тих, хто дуже хвилюється, клініки пропонують седацію. Після операції кілька днів може триматися набряк і незначний дискомфорт — його знімають звичайні знеболювальні, які призначить лікар. Важливо дотримуватися рекомендацій: не гріти щоку, не полоскати рот активно в перший день, відмовитися від куріння.

6. Що саме покриває гарантія

Зазвичай є дві гарантії: виробника — на сам імплант (у провідних систем вона довічна) і клініки — на роботу лікаря та виготовлену коронку. Уточніть, на який строк дається гарантія клініки, які умови її збереження (наприклад, регулярні огляди) і що відбувається, якщо імплант не прижився.

7. Як доглядати за імплантом

Імплант не карієсує, але ясна навколо нього можуть запалюватися так само, як і навколо власних зубів. Тому потрібні щоденна ретельна гігієна (щітка, іригатор або нитка), професійна чистка раз на пів року і контрольні огляди. Куріння та некомпенсований діабет погіршують приживлення — про це варто чесно розповісти лікарю на консультації.

Коротко

Хороша імплантація починається з діагностики й чесного плану: КТ, зрозумілий кошторис під ключ, письмова гарантія і план догляду. Якщо на консультації ви отримали відповіді на всі сім питань, — ви в надійних руках. Більше про лікування та клініки мережі можна дізнатися на сайті мережі клінік Люмі-Дент.

Фото: мережа стоматологій Люмі-Дент