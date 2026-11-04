Имплант сегодня – самый надежный способ восстановить утраченный зуб без обточки соседних. Но результат зависит не только от самого импланта, но и от того, сколь тщательно все спланировано к операции. Вот вопросы, ответы на которые следует получить еще на консультации.

1. Можно подождать с имплантацией

Ждать можно, но недолго. После удаления зуба кость в этом месте постепенно теряет объем, потому что больше не получает нагрузки во время жевания. Соседние зубы со временем наклоняются в полость, а противоположный зуб может “выдвигаться”. Чем длиннее пауза, тем вероятнее, что перед имплантацией понадобится костная пластика – а это дополнительный этап и дополнительные затраты.

2. Что покажет компьютерная томография

Обычный снимок показывает зубы в плоскости, а КТ – в трех измерениях. Врач видит высоту и ширину кости, ее плотность, расстояние до нерва на нижней челюсти и до гайморовой пазухи на верхней. Именно по КТ решают, какой имплант подойдет, нужна ли пластика или синус-лифтинг и можно ли обойтись без них. Если вам предлагают имплантацию без КТ, это повод задать дополнительные вопросы.

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3. Одномоментная или классическая имплантация

Когда кости достаточно и нет воспаления, имплант иногда ставится сразу после удаления зуба, а в день операции фиксируют временную коронку. Это комфортно, в особенности для передних зубов. В других случаях выбирают классический протокол: имплант устанавливают и дают ему прижиться — обычно от двух до шести месяцев, а затем изготавливают постоянную коронку. Ни один вариант не является “лучшим” сам собой: все решает клиническая ситуация.

4. От чего зависит цена

Стоимость состоит из нескольких частей: сам имплант (корейские, израильские и швейцарские системы заметно отличаются по цене), абатмент – переходная деталь между имплантом и коронкой, сама коронка, диагностика, а при необходимости – костная пластика. Поэтому сравнивать стоит не цену импланта, а полную смету под ключ. Попросите расписать его в письменном виде еще до операции. Для ориентира: в сети клиник Люми-Дент имплантация под ключ с коронкой стоит от 21 020 грн (цены на ноябрь 2026 года), а полный перечень цен и систем имплантов есть на странице сети Люми-Дент.

5. Будет ли больно

Сама операция проходит под местной анестезией, так что во время нее пациент испытывает разве что давление. Для тех, кто очень беспокоится, клиники предлагают седацию. После операции несколько дней может держаться отек и незначительный дискомфорт – его снимают обычные обезболивающие, которые назначит врач. Важно соблюдать рекомендации: не греть щеку, не полоскать рот активно в первый день, отказаться от курения.

6. Что именно покрывает гарантия

Обычно есть две гарантии: производителя – на сам имплант (у ведущих систем она пожизненная) и клиники – на работу врача и изготовленную коронку. Уточните, на какой срок дается гарантия клиники, каковы условия ее хранения (например, регулярные обзоры) и что происходит, если имплант не прижился.

7. Как ухаживать за имплантом

Имплант не кариесирует, но десны вокруг него могут воспаляться так же, как и вокруг собственных зубов. Поэтому требуются ежедневная тщательная гигиена (щетка, ирригатор или нить), профессиональная чистка раз в полгода и контрольные осмотры. Курение и некомпенсированный диабет ухудшают приживление — стоит честно рассказать врачу на консультации.

Кратко

Хорошая имплантация начинается с диагностики и честного плана: КТ, понятная смета под ключ, письменная гарантия и план ухода. Если на консультации вы получили ответы на все семь вопросов, вы в надежных руках. Больше о лечении и клиниках сети можно узнать на сайте сети клиник Люми-Дент.

Фото: сеть стоматологий Люми-Дент