Медики Львовской областной детской клинической больницы Охматдет выхаживают сегодня 15-летнего парня, который пострадал в результате взрыва мины, когда спасался вместе с семьей от рашисткой оккупации.

В свои 15 лет Андрей вместе с друзьями в Чернигове создал собственную музыкальную группу Оппозиция и выпустил первый альбом. Он сам писал тексты песен, играл на гитаре и мечтал стать великим музыкантом. Когда-то. Потому что сегодня война внесла в его жизнь страшные коррективы.

24 февраля отец мальчика Анатолий решил в целях безопасности вывезти семью в загородный дом в селе Ивановка. 5 марта именно в это село зашли российские войска, которые начали стрелять по жилым домам. Оккупанты зашли и в дом Анатолия, где в подвале прятались его жена с сыном Андреем. Только на следующий день семье вместе с соседями разрешили уехать из села.

Проехав немного, автомобиль подорвался на противопехотной мине агрессора. Мама Андрея с соседями погибла на месте. Дети получили тяжелые ранения, однако спаслись.

— У меня были повреждены конечности и было очень холодно. Я полз по дороге и добрался до какой-то хижины. Лежал на полу и кричал о помощи. Помню, что пришли ребята из теробороны и вынесли меня в простыне, — вспоминает Андрей.

Парня доставили в Черниговскую больницу с переломом ключицы и взрывным переломом пятки. Его прооперировали и стабилизировали, но из-за того, что в госпитале нет света, воды и тепла, Анатолий вынужден был забрать сына домой и пять дней выхаживать самостоятельно.

— Сам делал перевязки, давал антибиотики. Но сын не встает на ноги, в городе идет постоянный обстрел и физически бегать в подвал нет возможности, поэтому на шестой день мы решили ехать во львовский Охматдет, — рассказывает Анатолий.

Добрались сюда отец с сыном утром 17 марта.

В клинике парень получает все необходимое лечение, мечтает о скором выздоровлении и о мире. А еще очень хочет стать музыкантом и волнуется, чтобы его мечта сбылась. Потому что в результате взрыва, у Андрея возникли проблемы со слухом.

Источник: Охматдет Львова