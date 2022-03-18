Медики Национальной детской клинической больницы Охматдет спасают жизнь 4-летнего мальчика, получившего тяжелое осколочное ранение поясницы.

Сообщается, что ребенок возвращался домой вместе с отцом, когда рашисты начали обстрел одного из районов Киева. Снаряд попал во двор дома в то время, когда там находились мальчик и его папа. Оба получили осколочные ранения.

У ребенка от взрыва мины сильно пострадала поясница. Он был доставлен в Охматдет.

Малышу провели все необходимые процедуры сканирования, затем была сделана операция по удалению нежизнеспособных тканей.

У ребенка диагностировали тяжелое заболевание почек. К счастью, спинной мозг и другие внутренние органы не пострадали.

В настоящее время жизни маленького пациента ничего не грозит, но его травма очень опасна. Мальчик будет проходить длительный процесс заживления под наблюдением врачей Охматдета.

Источник: Охматдет