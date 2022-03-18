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Мина прилетела в один из дворов Киева: в Охматдете спасают 4-летнего ребенка с тяжелым осколочным ранением

18 марта 2022, 10:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
охматдет

Медики Национальной детской клинической больницы Охматдет спасают жизнь 4-летнего мальчика, получившего тяжелое осколочное ранение поясницы.

Сообщается, что ребенок возвращался домой вместе с отцом, когда рашисты начали обстрел одного из районов Киева. Снаряд попал во двор дома в то время, когда там находились мальчик и его папа. Оба получили осколочные ранения.

У ребенка от взрыва мины сильно пострадала поясница. Он был доставлен в Охматдет.

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Малышу провели все необходимые процедуры сканирования, затем была сделана операция по удалению нежизнеспособных тканей.

У ребенка диагностировали тяжелое заболевание почек. К счастью, спинной мозг и другие внутренние органы не пострадали.

В настоящее время жизни маленького пациента ничего не грозит, но его травма очень опасна. Мальчик будет проходить длительный процесс заживления под наблюдением врачей Охматдета.

Источник: Охматдет

Теги
Війна в Україні , Київ , Медики , Охматдит
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