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Міна прилетіла в один з дворів Києва: в Охматдит рятують 4-річну дитину з важким осколковим пораненням

18 Березня 2022, 10:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
охматдет

Медики Національної дитячої клінічної лікарні Охматдит рятують життя 4-річного хлопчика, який отримав важке осколкове поранення попереку.

Повідомляється, що дитина поверталася додому разом з батьком, коли рашисти почали обстріл одного з районів Києва. Снаряд влучив у двір будинку в той час, коли там знаходилися хлопчик і його тато. Обидва отримали осколкові поранення.

У дитини від вибуху міни сильно постраждав поперек. Він був доставлений в Охматдит.

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Малюкові провели всі необхідні процедури сканування, потім була зроблена операція з видалення нежиттєздатних тканин.

У дитини діагностували важке захворювання нирок. На щастя, спинний мозок та інші внутрішні органи не постраждали.

Наразі життю маленького пацієнта нічого не загрожує, але його травма дуже небезпечна. Хлопчик буде проходити тривалий процес загоєння під наглядом лікарів Охматдиту.

Джерело: Охматдит

Теги
Війна в Україні , Київ , Медики , Охматдит
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