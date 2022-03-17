У зв’язку з бойовими діями російського агресора проти України багато людей втратили домівки, рідних, дітей, батьків, отже знаходяться у стресовому стані. Особливо важко в такій ситуації дітям та підліткам. А дехто потребує допомоги не просто психологів, а й психіатрів.

Фахівці наголошують, що коли ідеться про нервову систему і психіку дитини, краще довіритися професіоналам.

В столиці організовано онлайн консультування психіатрів та психологів для дітей і підлітків.

Телефони для психіатричного консультування та психологічної підтримки дітей і підлітків:

дитячий психіатр (для дітей 1-12 років) Харитонов Володимир Ігорович – (067) 990-43-74 (Viber)

(Viber) дитячий (підлітковий) психіатр (для дітей 12-18 років) Змушко Поліна Юріївна – (063) 366-02-56 (Viber)

(Viber) дитячий клінічний (спеціальний) психолог Клименко Іван Сергійович – (063) 383-70-77 (Viber).

Цілодобову медико-психологічну допомогу у телефонному режимі можуть отримати і дорослі.

Цілодобову особисту консультацію психіатра, психотерапевта та медичного психолога можна отримати за адресою: вул. Кирилівська 103, корпус 1, приймальне відділення. Телефон для довідок: 044-463-74-79.