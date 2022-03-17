В связи с боевыми действиями российского агрессора против Украины многие потеряли дома, родных, детей, родителей, следовательно, находятся в стрессовом состоянии. Особенно тяжело в такой ситуации детям и подросткам. А некоторые нуждаются в помощи не просто психологов, но и психиатров.

Специалисты отмечают, что когда речь идет о нервной системе и психике ребенка, лучше довериться профессионалам.

В столице организовано онлайн консультирование психиатров и психологов для детей и подростков.

Телефоны для психиатрического консультирования и психологической поддержки детей и подростков:

детский психиатр (для детей 1-12 лет) Харитонов Владимир Игоревич – (067) 990-43-74 (Viber)

(Viber) детский (подростковый) психиатр (для детей 12-18 лет) Змушко Полина Юрьевна – (063) 366-02-56 (Viber)

(Viber) детский клинический (специальный) психолог Клименко Иван Сергеевич – (063) 383-70-77 (Viber).

Круглосуточную медико-психологическую помощь в телефонном режиме могут получить и взрослые.

Круглосуточную личную консультацию психиатра, психотерапевта и медицинского психолога можно получить по адресу ул. Кирилловская 103, корпус 1, приемное отделение. Телефон для справок: 044-463-74-79.