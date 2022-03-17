Как научить ребенка выходить за пределы страха, который приносит война. Как сберечь психическое здоровье детей, которым безотчетно страшно от того, что происходит сейчас в Украине.

На эти вопросы дают ответы кризисные психологи информационного ресурса Психологическая поддержка.

— Хорошая новость заключается в том, что так же, как ребенок учится читать и писать, он может научиться и навыкам стойкости — способности адаптироваться перед лицом беды, травмы, трагедии, угроз или даже значительных источников стресса, — уверяют специалисты.

Советы, как научить детей стойкости

1️. Говорите с детьми. Если у детей возникают вопросы, отвечайте на них честно, но просто и уверенно. Спросите их, что, по их мнению, происходит, и послушайте ответы.

Не игнорируйте их чувства, они могут сказать, что боятся, и вы должны быть готовы ответить, что бояться это нормально. Используйте черно-белый язык, который не оставляет места для сомнений: “я всегда буду заботиться о тебе”.

2️. Создайте эмоционально безопасное пространство. Проводите больше времени со своим ребенком. Играйте в игры, читайте или просто держите ребенка рядом.

3️. Ограничьте количество новостей, которые ребенок смотрит. Выключите телевизор или радио, если там начались новости о войне. Вам не нужно скрывать от детей, что происходит в стране, но вы не должны перегружать их психику постоянными картинками трагедий. Уберите журналы и газеты, которые имеют страшные обложки, ограничьте просмотр новостей в соцсетях.

4️. Осознайте, что стрессы войны усиливают ежедневные стрессы. Обычно ваш ребенок может справиться с неудачным тестом или насмешками школьников, но понимайте, что сейчас дети могут реагировать на стресс гневом или плохим поведением. Заверьте ребенка, что вы уверены, что он/она справляется в данных обстоятельствах лучше всех.

5. Составьте распорядок дня и соблюдайте его. Детей успокаивает обычный распорядок. Отведите время на выполнение домашнего задания. Сейчас, возможно, это потребует больше времени, чем обычно. По возможности сохраните график ребенка близким к мирному времени.

6. Позаботьтесь о себе. Если вы этого не сделаете, у вас будет меньше терпения и меньше креативности, когда ребенок потребует и то, и другое. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли заботиться о ребенке, когда тот придет за чувством безопасности к вам.

7️. Повторяйте детям, что с ними все будет хорошо. Заверьте их, что они будут защищены. Составьте план на случай эвакуации семьи и поделитесь всеми его частями, которые, по вашему мнению, может понять ребенок. Если кто-то из родителей или родственников в армии или теробороне, помогите ребенку понять, что это работа члена их семьи, а работа ребенка – продолжать учиться.

8️. Наблюдайте за признаками страха и тревоги, которые дети могут не передать словами. Ребенок стал очень привязанным к вам, нуждается в большем количестве объятий и поцелуев, чем обычно? Оценки ребенка внезапно упали? Поощряйте ребенка писать истории или рисовать картинки, которые показывают ощущения, если ребенок не может передать их словами.

9. Обратитесь к ребенку за помощью. То, что ребенок маленький, не означает, что он не может выполнять соответствующие возрасту работы. Убедитесь, что ребенок знает, как его действия способствуют благополучию всей семьи. Если ребенок знает, что у него есть роль и что он может помочь, он будет чувствовать себя более уверенным.

10. Описывайте ребенку позитивные перспективы будущего. Ни вы, ни ваш ребенок раньше не проходили через войну, но вы должны объяснить ребенку, что войны заканчиваются. Когда вы говорите о плохих временах, убедитесь, что вы рассказываете и о хороших перспективах в будущем.

Источник: Психологическая поддержка