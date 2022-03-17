Як навчити дитину виходити за межі страху, який приносить війна. Як зберегти психічне здоров’я дітей, яким дуже страшно від того, що відбувається зараз в Україні.

На ці запитання дають відповіді кризові психологи інформаційного ресурсу Психологічна підтримка.

– Хороша новина полягає в тому, що так само як дитина вчиться читати і писати, вона може навчитися і навичкам стійкості – здатності адаптуватися перед лицем біди, травми, трагедії, загроз або навіть значних джерел стресу, – запевняють фахівці.

Поради, як навчити дітей стійкості

1️. Говоріть з дітьми. Якщо у дітей виникають запитання, відповідайте на них чесно, але просто і впевнено. Запитайте їх, що, на їхню думку, відбувається, і послухайте відповіді.

Не ігноруйте їхні почуття, вони можуть сказати, що бояться, і ви повинні бути готові відповісти, що боятися це нормально. Використовуйте чорно-білу мову, яка не залишає місця для сумнівів: “Я завжди буду піклуватися про тебе”.

2️. Створіть емоційно безпечний простір. Проводьте більше часу зі своєю дитиною. Грайте в ігри, читайте або просто тримайте дитину поруч.

3️. Обмежте кількість новин, які дитина дивиться. Вимкніть телевізор або радіо, якщо там почалися новини про війну. Вам не потрібно приховувати від дітей, що відбувається в країні, але ви не повинні завантажувати їх постійними картинками трагедій. Приберіть журнали і газети, які мають страшні обкладинки, обмежте перегляд новин в соцмережах.

4️. Усвідомте, що стреси війни посилюють щоденні стреси. Зазвичай ваша дитина може впоратися з невдалим тестом або насмішками школярів, але розумійте, що зараз діти можуть реагувати на стрес гнівом або поганою поведінкою. Запевніть дитину, що ви впевнені, що він/вона справляється в цих обставинах краще за всіх.

5. Складіть розпорядок дня і дотримуйтеся його. Дітей заспокоюють звичайні розклади. Відведіть час на виконання домашнього завдання. Зараз, можливо, це потребуватиме більше часу. За можливості збережіть графік дитини близьким до мирного часу.

6. Подбайте про себе. Якщо ви цього не зробите, у вас буде менше терпіння і менше креативності, коли дитина потребуватиме і того, і іншого. Подбайте про себе, щоб ви могли піклуватися про дитину, коли вона прийде за почуттям безпеки до вас.

7️. Повторюйте дітям, що з ними все буде добре. Запевніть їх, що вони будуть захищені. Складіть план на випадок евакуації сім’ї і поділіться всіма його частинами, які, на вашу думку, може зрозуміти дитина. Якщо хтось із батьків або родичів в армії або теробороні, допоможіть дитині зрозуміти, що це їхня робота, як і робота дитини – продовжувати вчитися.

8️. Спостерігайте за ознаками страху і тривоги, які діти можуть не передати словами. Дитина стала дуже прив’язаною до вас, потребує більшої кількості обіймів і поцілунків, ніж зазвичай? Оцінки дитини раптово впали? Заохочуйте дитину писати історії або малювати картинки, які показують відчуття дитини, якщо вона не може їх передати словами.

9. Зверніться до дитини по допомогу. Те, що дитина маленька, не означає, що вона не може виконувати відповідні віку роботи. Переконайтеся, що дитина знає, як її дії сприяють благополуччю всієї родини. Якщо дитина знає, що у неї є роль і що вона може допомогти, то почуватиметься більш впевненою.

10. Описуйте дитині позитивні перспективи майбутнього. Ні ви, ні ваша дитина раніше не проходили через війну, але ви повинні пояснити дитині, що війни закінчуються. Коли ви говорите про погані часи, переконайтеся, що ви згадуєте і про хороші перспективи в майбутньому.

Джерело: Психологічна підтримка