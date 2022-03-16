Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео Психологія

Найкраще щеплення від почуття провини – Карпачов озвучив рекомендації

16 Березня 2022, 17:33
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
шок
Джерело: Depositphotos

Наразі у багатьох українців може загострюватися почуття провини.

Психолог Дмитро Карпачов розповів, від чого воно залежить та як з ним боротися.

– Відчуття провини не залежить від того, що ви робите. Це – наслідок внутрішнього конфлікту між тим, що людина хоче робити, і тим, що від неї очікують інші, – говорить Дмитро Карпачов.

За його словами, наразі, під час війни, не треба витрачати своє життя на те, щоб виправдати чиїсь сподівання. Треба спробувати керуватися власною совістю, а не сподіванням навколишніх, адже ніхто, крім вас, не знає, як прожити власне життя.

– Може бути провина через те, що не встигли вивезти дитину у безпечне місце. Інші відчувають провину через те, що в їхньої дитини свіжа випічка на столі у той час, коли інші топлять сніг, що напитися. Хтось відчуває провину за те, що не займається волонтерською діяльністю або робить це недостатньо, – додає психолог.

Читайте також:
паникаНе панікувати при звуках повітряної тривоги: три простих та ефективних поради психолога

Треба жити життя на власний розсуд, бо це є найкращим щепленням від почуття провини.

– Якщо ви відчуваєте провину, вона рано чи пізно вас зруйнує. Постійний стрес виснажить імунітет і ви зляжете із захворюванням. Людина може впасти у стан жертви та припинить щось робити, – пояснює фахівець.

Що робити:

  • Не намагатися виправдати чиїсь сподівання.
  • Сваріть не себе, а ворога.
  • Знайти власний вид допомоги країні. Бути корисним – це робити те, що у тебе добре виходить.

Важливо менше часу витрачати на читання новин, а більше перебувати з родиною та відпочивати.

Джерело
СТБ
Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь