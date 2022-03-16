Наразі у багатьох українців може загострюватися почуття провини.

Психолог Дмитро Карпачов розповів, від чого воно залежить та як з ним боротися.

– Відчуття провини не залежить від того, що ви робите. Це – наслідок внутрішнього конфлікту між тим, що людина хоче робити, і тим, що від неї очікують інші, – говорить Дмитро Карпачов.

За його словами, наразі, під час війни, не треба витрачати своє життя на те, щоб виправдати чиїсь сподівання. Треба спробувати керуватися власною совістю, а не сподіванням навколишніх, адже ніхто, крім вас, не знає, як прожити власне життя.

– Може бути провина через те, що не встигли вивезти дитину у безпечне місце. Інші відчувають провину через те, що в їхньої дитини свіжа випічка на столі у той час, коли інші топлять сніг, що напитися. Хтось відчуває провину за те, що не займається волонтерською діяльністю або робить це недостатньо, – додає психолог.

Треба жити життя на власний розсуд, бо це є найкращим щепленням від почуття провини.

– Якщо ви відчуваєте провину, вона рано чи пізно вас зруйнує. Постійний стрес виснажить імунітет і ви зляжете із захворюванням. Людина може впасти у стан жертви та припинить щось робити, – пояснює фахівець.

Що робити:

Не намагатися виправдати чиїсь сподівання.

Сваріть не себе, а ворога.

Знайти власний вид допомоги країні. Бути корисним – це робити те, що у тебе добре виходить.

Важливо менше часу витрачати на читання новин, а більше перебувати з родиною та відпочивати.