Як взяти себе в руки і не піддаватися паніці в стресових ситуаціях війни, таких, наприклад, як звуки повітряної тривоги. Як заспокоїтися самим і заспокоїти тих, хто знаходиться в цей час поруч з вами. Про це розповів психолог Андрій Жильветро.

– Подивився в Інтернеті, що пишуть щодо того, як себе вести під час повітряної тривоги і вирішив простими словами розповісти, що насправді потрібно робити в такій ситуації і в якій послідовності, – каже Андрій

За його словами, мова йде про три прості кроки.

Отже, уявіть, що ви перебуваєте в умовно безпечному місті, Наприклад, у Львові. На вулиці сонечко, весна. І тут ви чуєте, як починає завивати тривожна сирена. Ваші дії? Будете намагатися втекти? Ні в якому разі!

Крок перший

Перше, що потрібно зробити в такий момент це примусовий глибокий видих. Два-три рази поспіль. Головне, не затримувати дихання. Інакше в цьому випадку кров почне гнати по судинах адреналін, а ви почнете відчувати страх. Тому, ще раз, глибоко примусово дихаємо.

Другий крок

Друге, що потрібно зробити, проговорити словами, що відбувається і що потрібно робити. Наприклад, ви чуєте сирену. І потрібно вголос сказати собі або тому, хто поруч: “Сирена! Це попередження про можливу загрозу! Потрібно шукати безпечне місце”.

Ні в якому разі не можна панічно кричати і повідомляти всім навколо, як вам страшно і що може статися щось жахливе. Не потрібно лякати людей.

Ми самі лякаємося тому, що не розуміємо, що відбувається і що нам робити. Тому візьміть на себе відповідальність пояснити людям, що сирена – це попередження і потрібно шукати сховище.

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Третій крок

Третє, що потрібно зробити, взяти людину за руку. У цей момент у нас зменшується ЧСС – частота серцевих скорочень. Іншими словами, ми заспокоюємося. Так, нам все ще страшно, але вже не так панічно. Якщо немає нікого поруч, можна обійняти самого себе двома руками.

Це все. Як бачите, нічого складного і неможливого.

Що робити, якщо ви в цілому відчуваєте тривогу? Працювати. Робота – найкраще заспокійливе. Тому використовуйте свої компетенції, працюйте там, де ви знаходитеся, допомагайте чим можете. І це буде ваш внесок у нашу загальну перемогу, яка настане вже дуже скоро.