Наразі Росія веде проти України війну, інформаційне протистояння є її частиною. Через це у мережі можуть ширитися фейки та різноманітна дезінформація.
Людський мозок схильний вірити неправдивій інформації через брак часу та виснаження. Як не стати жертвами неправдивої інформації?
Чому люди довіряють фейкам?
- людина схильна вірити негативній інформації більше, ніж позитивній, це древній механізм виживання;
- особи зазвичай довіряють даним, які підтверджують їхній світогляд;
- емоційні новини запам’ятовуються краще, фейки на них і розраховані;
- вплив оточення – люди довіряють новинам від тих, кого вони знають;
- брак часу та виснаженність психіки призводять до того, що людина може довіряти фейкам.
Як протистояти неправдивим новинам?
- переглядати новини лише з офіційних джерел та перевірених ЗМІ;
- час від часу відволікатися на позитив, адже людській свідомості потрібне підкріплення;
- не довіряти сліпо новинам, які повідомляють рідні та знайомі;
- обмежити кількість каналів, з яких черпається інформація;
- ставитися до новин критично, перевіряти дані в інших джерелах;
- медитувати, відпочивати, щоб бути завжди у фокусі.
З початку війни в Україні громадян закликають не панікувати, не довіряти інформації з неперевірених джерел та бути пильним. Саме це допоможе швидше перемогти ворога.
Джерело: Психологічна підтримка