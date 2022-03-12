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Психологія

Чому люди схильні довіряти фейкам і як цьому протистояти

12 Березня 2022, 19:17
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Наразі Росія веде проти України війну, інформаційне протистояння є її частиною. Через це у мережі можуть ширитися фейки та різноманітна дезінформація.

Людський мозок схильний вірити неправдивій інформації через брак часу та виснаження. Як не стати жертвами неправдивої інформації?

Чому люди довіряють фейкам?

  • людина схильна вірити негативній інформації більше, ніж позитивній, це древній механізм виживання;
  • особи зазвичай довіряють даним, які підтверджують їхній світогляд;
  • емоційні новини запам’ятовуються краще, фейки на них і розраховані;
  • вплив оточення – люди довіряють новинам від тих, кого вони знають;
  • брак часу та виснаженність психіки призводять до того, що людина може довіряти фейкам.
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Як протистояти неправдивим новинам?

  • переглядати новини лише з офіційних джерел та перевірених ЗМІ;
  • час від часу відволікатися на позитив, адже людській свідомості потрібне підкріплення;
  • не довіряти сліпо новинам, які повідомляють рідні та знайомі;
  • обмежити кількість каналів, з яких черпається інформація;
  • ставитися до новин критично, перевіряти дані в інших джерелах;
  • медитувати, відпочивати, щоб бути завжди у фокусі.

З початку війни в Україні громадян закликають не панікувати, не довіряти інформації з неперевірених джерел та бути пильним. Саме це допоможе швидше перемогти ворога.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
інформаційна війна , Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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