Наразі Росія веде проти України війну, інформаційне протистояння є її частиною. Через це у мережі можуть ширитися фейки та різноманітна дезінформація.

Людський мозок схильний вірити неправдивій інформації через брак часу та виснаження. Як не стати жертвами неправдивої інформації?

Чому люди довіряють фейкам?

людина схильна вірити негативній інформації більше, ніж позитивній, це древній механізм виживання;

особи зазвичай довіряють даним, які підтверджують їхній світогляд;

емоційні новини запам’ятовуються краще, фейки на них і розраховані;

вплив оточення – люди довіряють новинам від тих, кого вони знають;

брак часу та виснаженність психіки призводять до того, що людина може довіряти фейкам.

Як протистояти неправдивим новинам?

переглядати новини лише з офіційних джерел та перевірених ЗМІ;

час від часу відволікатися на позитив, адже людській свідомості потрібне підкріплення;

не довіряти сліпо новинам, які повідомляють рідні та знайомі;

обмежити кількість каналів, з яких черпається інформація;

ставитися до новин критично, перевіряти дані в інших джерелах;

медитувати, відпочивати, щоб бути завжди у фокусі.

З початку війни в Україні громадян закликають не панікувати, не довіряти інформації з неперевірених джерел та бути пильним. Саме це допоможе швидше перемогти ворога.

Джерело: Психологічна підтримка