Війна в Україні – це стресова ситуація для багатьох пар та сімей, через це у родинах можуть виникати конфлікти та непорозуміння.

Психотерапевтка Анастасія Свердел розповіла, як інтенсивність емоцій та градус напруги може впливати на взаємини між людьми.

– Коли у мирний час людина засуджує себе чи інших за помилки і корить за неідеальність, то в період війни це робиться значно більше. Вимоги збільшилися, але ми залишились такими ж простими людьми, які не можуть стрибнути вище своєї голови. Це треба мати на увазі і додати лояльності в ставленні до себе і близьких, – говорить Анастасія Свердел.

За її словами, висока інтенсивність виснажує, тому потрібно ще уважніше ставитись до відновлення своїх ресурсів.

– Ми залишаємось все такими ж людьми… Поряд із емпатією, співчуттям і любов’ю нікуди не поділася функція злитись, заздрити, конкурувати — і це природно. Ми все ще не можемо бути ідеальними чи надлюдьми, можливості нашого організму все ж обмежені і вичерпні, але і здатність відновлюватись зберігається, – додала вона.

Саме тому важливо вдосталь відпочивати, за можливості відволікатися від перегляду новин та більше часу проводити з рідними.

Джерело: Психологічна підтримка