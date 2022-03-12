Война в Украине — это стрессовая ситуация для многих пар и семей, поэтому между людьми могут возникать конфликты и недоразумения.

Психотерапевт Анастасия Свердел рассказала, как интенсивность эмоций и градус напряжения может влиять на отношения между близкими.

— Когда в мирное время человек осуждает себя или других за ошибки и наказывает за неидеальность, то в период войны это делается гораздо больше. Требования увеличились, но мы остались такими же простыми людьми, которые не могут прыгнуть выше своей головы. Это надо иметь в виду и добавить лояльности в отношении к себе и близким, – говорит Анастасия Свердел.

По ее словам, высокая интенсивность истощает, поэтому нужно еще более внимательно относиться к восстановлению своих ресурсов.

— Мы остаемся все такими же людьми… Наряду с эмпатией, сочувствием и любовью, никуда не делась функция злиться, завидовать, конкурировать — и это естественно. Мы все еще не можем быть идеальными или сверхлюдьми, возможности нашего организма все же ограничены и исчерпывающие, но и способность восстанавливаться сохраняется, — добавила она.

Именно поэтому важно достаточно отдыхать, по возможности отвлекаться от просмотра новостей и больше времени проводить с родными.

Источник: Психологическая поддержка