Симптом фантомной сирены — что это и как его преодолеть

Из-за войны в Украине многие страдают от давления на психику. У некоторых могут возникать тревожные состояния или даже психические расстройства, в том числе симптом фантомной сирены.

Что это, рассказали психолог Мария Медведева и психотерапевт Михаил Снитко.

— Симптом фантомной сирены – это состояние, когда в полной тишине вы слышите сирены, которых на самом деле нет. Проверяете сообщения, окно. Показалось. Это сирены вашей тревоги, – говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, как его одолеть.

Простые советы:

Проверять реальность

Можно пообщаться с близкими о тревогах, умыться холодной водой, сосчитать предметы в комнате, прикоснуться к своему телу.

Удовлетворить базовые потребности

Рекомендуется поесть, выпить воды, поспать.

Выполнять упражнения

Важно замедлить движения, реакции, разговоры.

Чтобы не нервничать, нужно иметь четкий план реагирования на сирены.

— Можно договориться с соседями и друзьями, как действовать во время экстренной ситуации, организовать дежурство, написать пошаговый план, если тревога настоящая, разложить необходимые вещи на места, чтобы легко найти, заранее подготовить одежду, которую нужно надеть во время эвакуации к укрытию, – рекомендуют специалисты.

Пока угроза не пройдет, состояние может беспокоить человека. Однако эти правила помогут минимизировать неприятную симптоматику.

Источник: Психологическая поддержка