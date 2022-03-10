Симптом фантомної сирени – що це і як його подолати

Через війну в Україні багато людей потерпають від тиску на психіку. У декого можуть виникати тривожні стани чи навіть психічні розлади, зокрема симптом фантомної сирени.

Що це, розповіли психолог Марія Медведева та психотерапевт Михайло Снітко.

– Симптом фантомної сирени – це стан, коли у цілковитій тиші ви чуєте сирени, яких насправді нема. Перевіряєте повідомлення, вікно. Здалося. Це сирени вашої тривоги, – йдеться у повідомленні.

Фахівці розповіли, як його подолати.

Прості поради:

Перевіряти реальність

Можна поспілкуватися з близькими про тривоги, умитися холодною водою, порахувати предмети у кімнаті, доторкнутися до свого тіла.

Задовольнити базові потреби

Рекомендується поїсти, випити води, поспати.

Виконувати вправи

Важливо сповільнити рухи, реакцію, розмови.

Щоб надалі не нервувати, треба мати чіткий план реагування на сирени.

– Можна домовитися з сусідами та друзями, як діяти під час екстреної ситуації, організувати чергування, написати покроковий план, якщо тривога справжня, розкласти необхідні речі на місця, щоб легко знайти, заздалегідь підготувати одяг, який треба одягти під час евакуації до укриття, – рекомендують фахівці.

Поки загроза не мине, стан може турбувати людину. Проте ці правила допоможуть мінімізувати неприємну симптоматику.

Джерело: Психологічна підтримка