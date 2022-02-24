Міністерство охорони здоров’я України склало перелік рекомендацій для батьків, що вони повинні знати і робити, щоб максимально полегшити дітям пережити стресову ситуацію.

Пам’ятка для батьків:

говоріть з дитиною про те, що вона відчуває/переживає, обговорюйте емоції

поясніть, що страх перед невідомим – це нормально

будьте поруч, дитина повинна відчувати вашу підтримку

обговоріть разом можливий план дій

зробіть що-небудь разом

контролюйте себе.

Пам’ятайте, основна допомога дитині – це ваш самоконтроль.

Крім того, важливо зібрати дитині “тривожний чемоданчик”. Покладіть всередину інформацію зі своїми контактними даними, а також записану медичну інформацію: про групу крові, можливі алергічні реакції і хронічні дитини. Підпишіть одяг, в якій буде малюк.