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Власний чемоданчик і самоконтроль: як допомогти дитині в тривожній ситуації

24 Лютого 2022, 18:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ребенок
Джерело: Pixabay

Міністерство охорони здоров’я України склало перелік рекомендацій для батьків, що вони повинні знати і робити, щоб максимально полегшити дітям пережити стресову ситуацію.

Пам’ятка для батьків:

  • говоріть з дитиною про те, що вона відчуває/переживає, обговорюйте емоції
  • поясніть, що страх перед невідомим – це нормально
  • будьте поруч, дитина повинна відчувати вашу підтримку
  • обговоріть разом можливий план дій
  • зробіть що-небудь разом
  • контролюйте себе.

Пам’ятайте, основна допомога дитині – це ваш самоконтроль.

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Крім того, важливо зібрати дитині “тривожний чемоданчик”. Покладіть всередину інформацію зі своїми контактними даними, а також записану медичну інформацію: про групу крові, можливі алергічні реакції і хронічні дитини. Підпишіть одяг, в якій буде малюк.

Джерело
МОЗ
Теги
Батьки , МОЗ України , Поради
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