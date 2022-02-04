Через напружену ситуацію у країні та пандемію коронавірусу дедалі більше людей почали потерпати від тривожних станів та стресу. Через це фіксується підвищена втомлюваність, погіршення сну та апетиту.

Надмірний або хронічні стрес здатний зруйнувати життя. І тут не лише про ментальне, а й фізичне здоров’я.

– Коли ми розуміємо, що у нас з незрозумілих причин порушується спілкування з нашою родиною, проблеми на роботі, у дітей проблеми в школі. Фізично – серцебиття, напруга, в емоційному плані – тривога, порушення сну, слабкість, – говорить невропатолог Павло Носуліч.

Серед найпоширеніших захворювань, викликаних стресом, – хвороби серця і щитоподібної залози, цукровий діабет, виразкова хвороба, гіпертонія, ожиріння та депресія.

– Є багато різних способів, як впоратися зі стресом. Але перший – це фізкультура. Фізактивність, танці, йога, пілатес, ходьба. Ви також можете піти у спа, на масаж, щоб якось допомогти своєму тілу після напруги розслабитися, – говорить психотерапевтка Альона Щербань.

Якщо вже втрапили в стресову яму – не стресуйте через це ще більше. Є речі й події, які від нас не залежать. І визнати це – теж рятівний жилет.

– Рекомендую зосередитися людям на тому, що вони можуть контролювати і за що відповідати в своєму повсякденному житті. Тобто звертати увагу на одяг, на сон, на харчування, на режим дня, на зустрічі з людьми, які допомагають, – говорить психотерапевтка Оксана Степанюк.

А ще – менше гаджетів, більше прогулянок! Якщо ж самотужки впоратися не вдається, тоді час йти до фахівця – психолога чи психіатра.