Из-за напряженной ситуации в стране и пандемии коронавируса все больше людей стали страдать от тревожных состояний и стресса. Поэтому фиксируется повышенная утомляемость, ухудшение сна и аппетита.

Чрезмерный или хронический стресс способен разрушить жизнь. И здесь не только о ментальном, но и физическом здоровье.

– Когда мы понимаем, что у нас по непонятным причинам нарушается общение с нашей семьей, проблемы на работе, у детей проблемы в школе. Физически – сердцебиение, напряжение, в эмоциональном плане – тревога, нарушение сна, слабость, – говорит невропатолог Павел Носулич.

Среди наиболее распространенных заболеваний, вызванных стрессом, – болезни сердца и щитовидной железы, сахарный диабет, язвенная болезнь, гипертония, ожирение и депрессия.

— Есть много разных способов, как справиться со стрессом. Но первый – это физкультура. Физактивность, танцы, йога, пилатес, ходьба. Вы также можете пойти в спа, на массаж, чтобы как-то помочь своему телу после напряжения расслабиться, – говорит психотерапевт Алена Щербань.

Если уже попали в стрессовую яму – не стряхивайте из-за этого еще больше. Есть вещи и события, которые от нас не зависят. И признать это – тоже спасительный круг.

– Рекомендую сосредоточиться людям на том, что они могут контролировать и за что отвечать в своей повседневной жизни. То есть обращать внимание на одежду, на сон, на питание, на режим дня, на встречи с помогающими людьми, — говорит психотерапевт Оксана Степанюк.

А еще – меньше гаджетов, больше прогулок! Если же самостоятельно справиться не удается, тогда пора идти к специалисту — психологу или психиатру.