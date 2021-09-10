Группа исследователей из Университета Южной Калифорнии в США обнаружила доказательства, свидетельствующие о том,

Група дослідників з Університету Південної Каліфорнії в США виявила докази, які свідчать про те, що люди, які були вакциновані проти Covid-19, згодом відчували поліпшення свого психічного здоров’я.

Первісна частина проекту включала розсилку понад 8 тис. людям по всій країні питань, спрямованих на оцінку того, як пандемія впливає на психічне здоров’я в цілому. Виявилося, що більшість опитаних відчували певний ступінь занепокоєння і тривожності.

Команда продовжувала розсилати опитування одним і тим же людям кожні два тижні, щоб виміряти зміни в їх психічному здоров’ї в міру продовження пандемії.

Було виявлено, що після того, як респонденти отримали вакцини проти Covid-19, 15% з них відчули зниження відчуття сильної депресії, а 4% повідомили про те, що позбулися легкого ступеня депресії.

Вчені також підрахували, що майже 1 млн людей відчули помітне зменшення психічних розладів саме після вакцинації.

Дослідники припускають, що їхні дані показують на те, що вакцинація проти Covid-19 не тільки захищає людей від інфекції, але і значно знижує страх і тривогу з приводу ймовірності власного зараження і зараження рідних і близьких, які також отримали захисні дози.

Проект в цілому все ще триває. Будуть розіслані додаткові опитування, щоб визначити, що люди відчувають щодо перспективи зараження різними варіантами Covid-19 і як вони можуть себе почувати після вакцинації.

Первоначальная часть проекта включала рассылку более 8 тыс. людям по всей стране вопросов, направленных на оценку того, как пандемия влияет на психическое здоровье в целом. Оказалось, что большинство опрошенных испытывали определенную степень беспокойства и тревожности.

Команда продолжала рассылать опросы одним и тем же людям каждые две недели, чтобы измерить изменения в их психическом здоровье по мере продолжения пандемии.

Было обнаружено, что после того, как респонденты получили вакцины против Covid-19, 15% из них ощутили снижение ощущения сильной депрессии, а 4% сообщили о том, что избавились от легкой степени депрессии.

Ученые также подсчитали, что почти 1 млн человек почувствовали заметное уменьшение психических расстройств именно после вакцинации.

Исследователи предполагают, что их данные показывают на то, что вакцинация против Covid-19 не только защищает людей от инфекции, но и значительно снижает страх и тревогу по поводу вероятности собственного заражения и заражения родных и близких, которые также получили защитные дозы.

Проект в целом все еще продолжается. Будут разосланы дополнительные опросы, чтобы определить, что люди чувствуют в отношении перспективы заражения различными вариантами Covid-19 и как они могут себя чувствовать после вакцинации.