С приходом сентября некоторые люди могут страдать от осенней депрессии. Причинами этого могут быть как сокращение светового дня, так и физиологические изменения в организме. Иногда ее могут путать с осенней меланхолией, но если это состояние не несет опасности, то депрессия может иметь негативные последствия для здоровья человека.

Как понять, что у человека осенняя депрессия, и как бороться с ней, Фактам ICTV рассказала психолог, психотерапевт Елена Щербань.

— Что такое осенняя депрессия и каковы ее основные причины?

— Депрессия — это классическое многофакторное заболевание, и каких-то определенных причин она не имеет. Но есть факторы, которые могут спровоцировать развитие депрессии. Например, наследственность, биологические кризисы или вот — осень.

Почему осенью мы чувствуем себя подавленными? Если разобраться с точки зрения физиологии, то осенью все млекопитающие готовятся к зиме. Какие-то животные впадают в спячку, кто-то наращивает подкожный жир, кто-то меняет шубку. А у людей — своя «спячка». Уменьшается продолжительность светового дня, меняются циркадные циклы, гормональный фон. И мы чувствуем себя дискомфортно, фиксируем изменение настроения, раздражительность, агрессию или, наоборот, апатию.

— Как отличить осенью меланхолию от депрессии?

— Если плохое настроение связано с конкретными проблемами, а в других сферах человек чувствует себя нормально, это не депрессия.

Депрессия отличается своей тотальностью — человеку кажется, что все очень плохо, и дальше будет только хуже.

— Кто больше склонен?

— От депрессии не застрахован никто. Если классифицировать по типу темперамента, то больше подвержены депрессии люди меланхолического типа.

Главное — не пропустить признаки депрессии, чтобы быстро из нее выбраться и не допустить существенного ухудшения состояния. Вот эти признаки: апатичное состояние в течение длительного времени, усталость, которая становится хронической, проблемы со сном, чрезмерная обидчивость, сильные головные боли, отсутствие здорового аппетита, судороги в мышцах и болевые ощущения во всем теле, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Человек чувствует резкие приступы гнева и раздражительности.

Если говорить об этапах, то сначала возникает подавленное состояние — человек хочет остаться в одиночестве, но в то же время боится его. На следующем этапе депрессия углубляется, количество негативных мыслей увеличивается, появляются физические симптомы, начинает страдать иммунная система. Если на первых двух этапах человек не получит адекватной помощи, то на третьем контроль теряется, и это уже угрожающее состояние.

— Как лечить, и возможно ли самому справиться с этим состоянием?

— Часто люди боятся обращаться к врачам, потому что, с одной стороны, думают, что это несерьезная болезнь, с другой — опасаются побочных эффектов лекарств. Но лечить депрессию надо. И не советами из интернета, а с помощью опытных врачей.

Как лечить, все зависит от типа депрессии — или она эндогенная, или психогенная. Эндогенная депрессия всегда появляется на фоне биологической предрасположенности. А психогенная — реакция на психотравмирующие события или ситуации. Если речь идет о психогенной депрессии, то хорошим выбором будет посещение психотерапевта или когнитивно-поведенческого терапевта.

Специалист должен выявить причину появления депрессивного состояния. В случае, если депрессия умеренной или тяжелой степени, рекомендуется сочетание психотерапии и медикаментов. В этом случае важно, чтобы психолог работал в паре с психиатром или невропатологом.

Нельзя лечиться самостоятельно. Только опытный специалист сможет понять природу и тип заболевания и выработать оптимальную тактику для лечения.

— Что делать, когда ни семья, ни друзья, ни хобби, ничто, что чаще всего советуют, не работает?

— Во-первых, еще раз подчеркиваю — нельзя руководствоваться советами друзей или интернет-рецептами. Никакого самолечения!

По поводу советов, как остановить депрессию на ранней стадии и не допустить ухудшения состояния, есть несколько рекомендаций.

Первоначально важно сохранять скорость и ритм жизни. Важна физическая нагрузка, особенно если вы вели активный образ жизни летом. Можно добавить что-то новое — заняться йогой, скандинавской ходьбой. Во время физической активности в кровь выбрасывается порция эндорфинов. А любые застойные явления в организме, например застой крови и лимфы, приводят к появлению гормонов агрессии и депрессии.

Еще один совет: сделать перестановку, обновить гардероб, добавив качественные яркие вещи — не только красивые, но и приятные на ощупь. Важно поддерживать сигнал удовольствия, который попадает в наш головной мозг.

Если вам мало светового дня, приобретите лампы, имитирующие солнечный свет. Настроение сразу станет другим!

Питание тоже надо «адаптировать» под осень. Осенью нам не хватает серотонина, а для его выработки нужны аминокислоты, которые мы получим из белковой пищи. Поэтому мясо, рыба, яйца, творог должны постоянно быть на нашем столе.

Можно добавить комплексы витаминов, содержащих всю группу витаминов В, С, Д, А, а также магний, калий, цинк и селен.

Помогает ароматерапия — выберите масло с запахом, который вам нравится, и используйте аромалампу.

Можно составить список действий, которые приносят удовольствие — по одному на каждый день недели. Этот список позволит через некоторое время перепрограммировать в позитивном ключе подсознательную область мозга и избежать психологических и психосоматических заболеваний.

Важно постоянно искать что-то новое и обогащаться интеллектуально. Потому что интеллектуальная хандра — прямой путь к депрессии.