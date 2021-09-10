З початку вересня деякі люди можуть страждати від осінньої депресії. Спричинити це можуть як скорочення світлового дня, так і фізіологічні зміни в організмі. Іноді її плутають з осінньою меланхолією, але якщо цей стан не чинить небезпеки, то депресія загрожує негативними наслідками для здоров’я людини.

Як зрозуміти, що у людини осіння депресія, та як боротися із нею, Фактам ICTV розповіла психолог, психотерапевт Олена Щербань.

– Що таке осіння депресія та які її основні причини?

– Депресія – класичне багатофакторне захворювання, і якихось певних причин вона не має. Але є фактори, що можуть спровокувати розвиток депресії. Наприклад, спадковість, біологічні кризи або от – осінь.

Чому восени ми почуваємося пригніченими? Якщо розібратися з точки зору фізіології, то восени всі ссавці готуються до зими. Якісь тварини впадають у сплячку, хтось нарощує підшкірний жир, хтось змінює шубку. А у людей – своя “сплячка”. Зменшується тривалість світлового дня, змінюються циркадні цикли, гормональний фон. І ми почуваємося дискомфортно, відчуваємо зміну настрою, роздратованість, агресію або, навпаки, апатію.

– Як відрізнити осінню меланхолію від депресії?

– Якщо поганий настрій пов’язаний з конкретними проблемами, а в інших сферах людина почувається нормально, це не депресія.

Депресія відрізняється своєю тотальністю – людині здається, що все дуже погано, і далі буде лише гірше.

– Хто більше схильний?

– Від депресії не застрахований ніхто. Якщо класифікувати за типом темпераменту, то найбільше схильні до депресії люди меланхолійного типу.

Головне – не пропустити ознаки депресії, щоб швидко із неї вибратися і не допустити істотного погіршення стану. Ось ці ознаки: апатичний стан упродовж тривалого часу, втома, яка стає хронічною, проблеми зі сном, надмірна образливість, сильні головні болі, відсутність здорового апетиту, судоми у м’язах та больові відчуття в усьому тілі, порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Людина відчуває різкі напади гніву та роздратованості.

Якщо говорити про етапи, то спочатку виникає пригнічений стан – людина наче хоче залишитися на самоті, але водночас боїться самотності. На наступному етапі депресія поглиблюється, кількість негативних думок збільшується, проявляються фізичні симптоми, починає страждати імунна система. Якщо на перших двох етапах людина не отримає адекватної допомоги, то на третьому контроль втрачається, і це вже є загрозливим станом.

– Як лікувати, та чи можна самому впоратися з цим станом?

– Часто люди бояться звертатися до лікарів, бо, з одного боку, думають, що це несерйозна хвороба, з іншого – побоюються побічних ефектів ліків. Але лікувати депресію треба. І не порадами з інтернету, а за допомогою досвідчених лікарів.

Як лікувати, все залежить від типу депресії – чи вона ендогенна, чи психогенна. Ендогенна депресія завжди з’являється на фоні біологічної схильності. А психогенна – реакція на психотравматичні події або ситуації. Якщо йдеться про психогенну депресію, то хорошим вибором буде відвідування психотерапевта або когнітивно-поведінкового терапевта.

Фахівець повинен виявити причину появи депресивного стану. У випадку, якщо депресія помірного або важкого ступеня, рекомендовано поєднання психотерапії та медикаментів. У цьому випадку важливо, щоб психолог працював у парі з психіатром чи невропатологом.

Не можна лікуватися самостійно. Лише досвідчений спеціаліст зможе зрозуміти природу та тип захворювання та виробити оптимальну тактику для лікування.

– Що робити, коли ні сім’я, ні друзі, ні хобі, ніщо, що найчастіше радять, не працює?

– По-перше, ще раз наголошую – не можна керуватися порадами друзів або інтернет-рецептами. Жодного самолікування!

Щодо порад, як зупинити депресію на ранній стадії і не допустити погіршення стану, є кілька рекомендацій.

Першочергово важливо зберігати швидкість та ритм життя. Важливе фізичне навантаження, особливо якщо ви вели активний спосіб життя влітку. Можна додати щось нове – зайнятися йогою, скандинавською ходою. Під час фізичної активності у кров викидається порція ендорфінів. А будь-які застійні явища в організмі, наприклад застій крові та лімфи, призводять до появи гормонів агресії та депресії.

Ще одна порада: зробити перестановку, оновити гардероб, додавши якісні яскраві речі – не лише гарні, але й приємні на дотик. Важливо підтримувати сигнал задоволення, який потрапляє до нашого головного мозку.

Якщо вам мало світлового дня, придбайте лампи, що імітують сонячне світло. Настрій одразу стане іншим!

Харчування теж треба “адаптувати” під осінь. Восени нам бракує серотоніну, а для його продукування потрібні амінокислоти, які ми отримаємо з білкової їжі. Тому м’ясо, риба, яйця, домашній сир повинні постійно бути на нашому столі.

Можна додати комплекси вітамінів, що містять всю групу вітамінів В, С, Д, А, а також магній, калій, цинк та селен.

Допомагає ароматерапія – оберіть масло із запахом, який вам до вподоби, і використовуйте аромалампу.

Можна скласти список дій, які приносять задоволення – по одній на кожен день тижня. Цей список дозволить за деякий час перепрограмувати у позитивному ключі підсвідому область мозку і уникнути психологічних та психосоматичних захворювань.

Важливо постійно шукати щось нове і збагачуватися інтелектуально. Бо інтелектуальна хандра – прямий шлях до депресії.