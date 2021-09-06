Люди, які часом дозволяють собі розслабитися і подивитися телевізор або ж піти на вечірку, менше страждають від стресу та депресії. Водночас ті, хто постійно намагаються бути максимально продуктивними, можуть частіше помічати у себе ознаки психічних розладів.

Американські науковці провели кілька досліджень, у яких взяли участь 1 310 осіб.

У першому експерименті 199 студентів розповідали про улюблені види дозвілля, а після цього пройшли тест на рівень занепокоєння, депресії та стресу. Ті, хто заявляв, що не сприймає вечірки, пасивний перегляд телевізора і будь-який “даремний” відпочинок, демонстрували більш високий рівень стресу.

Водночас навіть якщо вони іноді проводили так час, але називали такий спосіб провести дозвілля марнотратним, отримували менше задоволення від нього.

Науковці дійшли висновку, що люди, які припиняють приділяти час таким речам, у майбутньому можуть стати більш депресивними.

Були проведені й інші експерименти. Зокрема, у 302 респондентів розпитали, як вони відзначили Геловін у 2019 році. Опитування показало, що мало задоволення від свята отримали ті, хто вважає таке проведення часу пустим.

Джерело: Journal of Experimental Social Psychology