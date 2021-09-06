Люди, которые порой позволяют себе расслабиться и посмотреть телевизор или же пойти на вечеринку, меньше страдают от стресса и депрессии. В то же время те, которые постоянно стараются быть максимально продуктивными, могут больше поддаваться различным психическим расстройствам.

Американские ученые провели несколько исследований, в которых приняли участие 1 310 человек.

В первом эксперименте 199 студентов рассказывали о предпочтительных видах досуга, а после прошли тест на уровень беспокойства, депрессии и стресса. Те, кто заявлял, что не приемлет вечеринки, пассивный просмотр телевизора и любой «бесполезный» отдых, демонстрировали более высокий уровень стресса.

При этом даже если они иногда проводили так время, но называли такой способ провести досуг расточительным, получали меньше удовольствия от него.

Ученые пришли к заключению, что люди, которые перестают уделять время таким вещам, в будущем могут стать более депрессивными.

Были проведены и другие эксперименты. В частности, у 302 респондентов расспросили, как они отметили Хэллоуин в 2019 году. Опрос показал, что мало удовольствия от праздника получили те, кто считает такое времяпровождения пустым.

Источник: Journal of Experimental Social Psychology