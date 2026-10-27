ПМС чи перевтома — як зрозуміти, що саме впливає на настрій

ПМС пов’язаний із змінами, що відбуваються у другій половині менструального циклу, тоді як перевтома може накопичуватися поступово та залежати від ритму життя. Іноді ці стани збігаються, через що дратівливість та емоційна чутливість стають помітнішими.

Водночас засоби, які допомагають при ПМС (наприклад, Циклодинон) під час перевтоми потрібного ефекту не нададуть. Ось чому варто правильно трактувати свій стан.

Як відрізнити передменструальні зміни від втоми

Важливо враховувати, коли починаються зміни, як довго вони продовжуються і що відбувається із самопочуттям після відпочинку або початку менструації:

Зараз дивляться

Зв’язок із менструальним циклом. Під час ПМС дратівливість, тривожність, плаксивість або зниження настрою зазвичай з’являються за кілька днів або один-два тижні до менструації та слабшають після її початку. Реакція на відпочинок. Під час перевтоми після повноцінного сну, вихідного дня або зменшення навантаження стан може покращуватись. Супутні відчуття. Перед менструацією можуть одночасно виникати чутливість грудей, здуття живота, біль голови, зміни апетиту та порушення сну. При перевтомі частіше помітні постійна сонливість, напруження м’язів. Емоційні тригери. Якщо дратівливість посилюється переважно після складних робочих днів, конфліктів чи тривалого недосипання, то значну роль може відігравати навантаження. Тривалість симптомів. Перевтома може зберігатись тижнями, якщо причини не усуваються. Прояви ПМС зазвичай пов’язані із циклом.

Жодна ознака сама не дозволяє точно визначити причину перепадів настрою, тому важлива загальна картина.

Як зрозуміти, яка підтримка потрібна організму

Щоб не покладатись виключно на власні припущення, корисно кілька тижнів спостерігати за самопочуттям:

ведіть календар настрою – щодня відзначайте емоційний стан, день циклу, якість сну та рівень втоми;

перегляньте навантаження – якщо ви постійно відкладаєте відпочинок, працюєте без перерв і відчуваєте виснаження, спробуйте реалістичніше розподіляти завдання;

зверніть увагу на сон – регулярний час відходу до сну та достатня тривалість відпочинку допомагають підтримувати емоційну стійкість;

враховуйте тривожні ознаки – стійка пригніченість, втрата інтересу до звичних занять, сильна тривога або різке погіршення стану вимагають професійної оцінки.

Якщо відстежувати зв’язок симптомів із циклом, навантаженням та відпочинком, буде легше зрозуміти власні потреби.

Самолікування може бути шкідливим для здоров’я.

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