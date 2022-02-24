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Свой чемоданчик и самоконтроль: как помочь ребенку в тревожной ситуации

24 февраля 2022, 18:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ребенок
Источник: Pixabay

Министерство здравоохранения Украины составило перечень рекомендаций для родителей, что они должны знать и делать, чтобы максимально облегчить детям пережить стрессовую ситуацию.

Памятка для родителей:

  • говорите с ребенком о том, что он чувствует/переживает, обсуждайте эмоции
  • объясните, что страх перед неизвестным — это нормально
  • будьте рядом, ребенок должен чувствовать вашу поддержку
  • обсудите вместе возможный план действий
  • сделайте что-нибудь вместе
  • контролируйте себя.

Помните, основная помощь ребенку — это ваш самоконтроль.

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Кроме того, важно собрать ребенку “тревожный чемоданчик”. Положите внутрь информацию со своими контактными данными, а также записанную медицинскую информацию: о группе крови, возможные аллергические реакции и хронические ребенка. Подпишите одежду, в которой будет малыш.

Источник
Минздрав
Теги
Батьки , МОЗ Украины , Советы
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