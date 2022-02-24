Министерство здравоохранения Украины составило перечень рекомендаций для родителей, что они должны знать и делать, чтобы максимально облегчить детям пережить стрессовую ситуацию.
Памятка для родителей:
- говорите с ребенком о том, что он чувствует/переживает, обсуждайте эмоции
- объясните, что страх перед неизвестным — это нормально
- будьте рядом, ребенок должен чувствовать вашу поддержку
- обсудите вместе возможный план действий
- сделайте что-нибудь вместе
- контролируйте себя.
Помните, основная помощь ребенку — это ваш самоконтроль.
Кроме того, важно собрать ребенку “тревожный чемоданчик”. Положите внутрь информацию со своими контактными данными, а также записанную медицинскую информацию: о группе крови, возможные аллергические реакции и хронические ребенка. Подпишите одежду, в которой будет малыш.