Должны ли родители быть друзьями своим детям — важные советы от Александра Педана

Часто говорят, что родители должны быть друзьями своим детям. В определенной степени это так. Но не на 100%.

В этом убеждает папа 17-летней Леры и 5-летнего Марика, ведущий Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, Александр Педан.

— Вы можете дружить со своим подростком, быть приятелями. Но все же у родителей с детьми должна быть иерархия. До того момента, пока дети не начинают жить отдельно, следует зафиксировать, что родители в семье главные. Они принимают жизненно важные решения, несут ответственность, зарабатывают на их жизнь, досуг, развлечения, обучение, — говорит Александр Педан.

По его словам, именно поэтому нужно показать, как важно ценить эти обязанности, чтобы в будущем они научились ценить свои достижения и, конечно, себя.

Александр Педан также дал несколько действенных советов для современных родителей.

Быть самим собой. По-модному — трушным.

— Тинейджеры сейчас очень эмпатичны и чувствуют, когда перед ними играют в крутого, не являясь таковым. Просто будьте собой. Это оценят, — продолжает он.

Быть на равных и по-настоящему уважать ребенка.

— Мы редко говорим именно об уважении к своим детям — обожаем их, любим, ценим, но все же забываем о сверхважной вещи. Уважайте друг друга. Это создает чувство безопасности, — продолжает Александр Педан.

Интересоваться тем, что сейчас в тренде среди молодежи.

— Это реально действенный шаг навстречу! Узнайте об игре, которая нравится, кто является крашем в TikTok или какой бренд предпочитает подросток, — уверяет ведущий.

В целом, нужно быть “в теме”, это невероятно сближает детей и родителей.