Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Діти

Дети ссорятся. Как стоит реагировать взрослым

21 декабря 2021, 17:18
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
сварка діти
Источник: Pixabay

Дети время от времени могут ссориться, делить между собой вещи, игрушки, соперничать за внимание родителей. В таких ситуациях родители часто не знают, как правильно поступить – вмешиваться или оставить этот конфликт между детьми.

Детский психолог Татьяна Кириенко говорит, что в большинство ссор не стоит вмешиваться.

По ее словам, дети должны самостоятельно разрешать свои конфликты.

Однако нельзя игнорировать ситуацию, когда один ребенок словесно оскорбляет или избивает другого.

– Необходимо устанавливать определенные правила поведения в семье, но они не действуют, если взрослые сами их не соблюдают, – отмечает Татьяна Кириенко.

В такой ситуации важно услышать обе стороны конфликта, чтобы понять, что беспокоит каждого ребенка.

Читайте также:
Дети ссорятся. Как стоит реагировать взрослымПочему дети плачут — Комаровский назвал популярные причины

Надо говорить, что ссоры между детьми огорчают родителей.

В то же время нельзя угрожать наказанием за конфликты, ведь это будет манипуляцией. В таких ситуациях не нужно быть судьей, иногда достаточно сочувствия.

Источник
сайт Вікна
Теги
Советы , Советы психолога
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка