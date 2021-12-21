Дети время от времени могут ссориться, делить между собой вещи, игрушки, соперничать за внимание родителей. В таких ситуациях родители часто не знают, как правильно поступить – вмешиваться или оставить этот конфликт между детьми.

Детский психолог Татьяна Кириенко говорит, что в большинство ссор не стоит вмешиваться.

По ее словам, дети должны самостоятельно разрешать свои конфликты.

Однако нельзя игнорировать ситуацию, когда один ребенок словесно оскорбляет или избивает другого.

– Необходимо устанавливать определенные правила поведения в семье, но они не действуют, если взрослые сами их не соблюдают, – отмечает Татьяна Кириенко.

В такой ситуации важно услышать обе стороны конфликта, чтобы понять, что беспокоит каждого ребенка.

Надо говорить, что ссоры между детьми огорчают родителей.

В то же время нельзя угрожать наказанием за конфликты, ведь это будет манипуляцией. В таких ситуациях не нужно быть судьей, иногда достаточно сочувствия.