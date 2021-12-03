Почему дети плачут — Комаровский назвал популярные причины

Почему маленькие дети плачут? Этим вопросом задаются многие мамы и пытаются выяснить, что спровоцировало такую реакцию малыша.

Педиатр Евгений Комаровский назвал самые распространенные причины детского плача.

Почему дети плачут – популярные причины

Инстинкт

— С точки зрения инстинктов ребенок один выжить не может. И когда он остается один и не слышит маму, ему страшно. Что он делает? Кричит. Как только мы берем ребенка на руки, он замолкает, — говорит Евгений Комаровский.

По его словам, бороться с этим можно, если не бежать к ребенку по первому же его зову.

— Если ребенок начинает улыбаться, как только вы взяли его на руки, можете не торопиться это делать. Эти интервалы будут увеличиваться. Со временем его этот инстинкт отпустит, — продолжает педиатр.

Неудовлетворенные физиологические потребности

— Какие есть потребности у ребенка? Есть, пить, спать, сходить в туалет. Когда он осуществил какое-то действие, то успокоился. Если в этом причина, то мы просто удовлетворяем эти потребности, — объясняет Евгений Комаровский.

Боль или дискомфорт

Как считает специалист, самая частая причина дискомфорта детей — это перегрев.

— Когда он потный, ему жарко, у него все чешется, и это классика. Смотрим на температуру и влажность воздуха, на количество одежды, на состояние кожи. Это главная информация к размышлению, — комментирует он.

В целом к популярным причинам детского плача также можно отнести голод, усталость, колики, газики, боль в животе, необходимость смены подгузника, переедание, жара, холод, плохое самочувствие, избыток эмоций.

Источник: Доктор Комаровский