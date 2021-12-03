Чому діти плачуть – Комаровський назвав популярні причини

Чому маленькі діти плачуть? Це питання виникає перед багатьма мамами, і вони намагаються з’ясувати, що спровокувало таку реакцію малюка.

Педіатр Євген Комаровський назвав найпоширеніші причини дитячого плачу.

Чому діти плачуть – популярні причини

Інстинкт

– Щодо інстинктів, то дитина сама вижити не може. І коли вона лишається одна і не чує маму, їй страшно. Що вона робить? Кричить. Щойно ми беремо дитину на руки, вона замовкає, – каже Євген Комаровський.

За його словами, боротися з цим можна, якщо не бігти до дитини за першим же її покликом.

– Якщо дитина починає усміхатися, щойно ви взяли її на руки, можете не поспішати це робити. Ці інтервали збільшуватимуться. Згодом її цей інстинкт відпустить, – продовжує педіатр.

Незадоволені фізіологічні потреби

– Які потреби у дитини? Їсти, пити, спати, сходити в туалет. Коли вона здійснила якусь дію, то заспокоїлася. Якщо в цьому причина, то ми просто задовольняємо ці потреби, – пояснює Євген Комаровський.

Біль чи дискомфорт

Як вважає фахівець, найчастіша причина дискомфорту дітей – це перегрів.

– Коли вона спітніла, їй спекотно, у неї все свербить, і це класика. Дивимося на температуру та вологість повітря, кількість одягу, стан шкіри. Це головна інформація для роздумів, – коментує він.

Загалом до популярних причин дитячого плачу також належать голод, втома, кольки, газики, біль у животі, необхідність зміни підгузка, переїдання, спека, холод, погане самопочуття, надлишок емоцій.

Джерело: Лікар Комаровський