Пандемія Covid-19 здатна завдати негативного впливу на психічне здоров’я дітей та підлітків. Ефект від неї може тривати протягом багатьох років і навіть десятиліть.

Про це заявили експерти ЮНІСЕФ у щорічній доповіді про становище дітей у світі.

Згідно з останніми оцінками, щонайменше один із семи підлітків у світі у віці 10-19 років страждає на діагностований психічний розлад. Щорічно майже 46 тис. підлітків скоюють самогубство.

– Останні 18 місяців видалися дуже нелегкими для всіх нас, але особливо для дітей. В умовах ізоляції, карантину та обмежень на пересування, пов’язаних з пандемією, діти змушені проводити найкращі роки свого життя далеко від родичів, друзів і однокласників, – стверджує виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За його словами, велика кількість дітей страждала від проблем, пов’язаних з психічним здоров’ям, і до пандемії. А влада виділяє неприпустимо малий обсяг коштів для того, щоб у нинішнього молодого покоління було здорове майбутнє, не обтяжене психічними захворюваннями.

За результатами опитування дітей та дорослих, яке провели фахівці ЮНІСЕФ та Інституту Геллапа у 21 країні світу, у середньому кожна п’ята опитана молода людина у віці 15-24 років відчуває емоційну пригніченість або апатію.

Експерти ЮНІСЕФ закликали національні уряди та приватний сектор взяти на себе зобов’язання щодо зміцнення психічного здоров’я дітей та підлітків. Вони пропонують інвестувати в заходи щодо захисту психічного здоров’я дітей і підлітків у всіх секторах, а не тільки у сфері охорони здоров’я.

Фахівці рекомендують застосовувати комплексний і науково обґрунтований підхід до вирішення проблем, пов’язаних з психічним здоров’ям дітей, зокрема розробку навчальних програм для батьків, а також забезпечення здорової та позитивної атмосфери в школах.

Генрієтта Фор додала, що психічне здоров’я – це запорука загального фізичного здоров’я. У багатих та бідних країнах все ж зберігається нерозуміння проблем, пов’язаних з психічними відхиленнями. Також відсутні інвестиції, необхідні для максимального розкриття потенціалу кожної дитини в майбутньому. Тому цю ситуацію необхідно змінювати.

Джерело: ООН